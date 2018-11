Guruló ház, felszerelt nyaraló: elég a B kategóriás jogosítvány az itthon is népszerű lakóautóhoz

Lakóautós kisokos



Alapvetően négy lakóautó-típus van, az alkóvos, a félintegrált, az integrált és a Camper Van. Az alkóvos a klasszikus lakóautó-forma, itt a két fekhely benyúlik egy buborékformában a vezetőfülke fölé. A félintegráltnál adott az eredeti jármű, amelyet általában a két első ajtó után kiszélesítenek. Hátul lehet kereszt-, hossz- vagy franciaágy, leginkább 2–4 főnek nyújt megfelelő komfortot. Az integráltnál egyedi dizájn szerint tervezett „arcot" kap a jármű, a vezetőfülke beépül a nappaliba, hogy még több helyet biztosítson. Ez a lakóautók csúcsa, drágábbak is, előnyük a homogén hőszigetelés, a korszerűbb, stabilabb, egységesebb szerkezet. A Camper Van a kempingautó, kompakt, rugalmas, egyszerű a használata és a vezetése, a sorozatban legyártott zárt furgonokat ötletes megoldásokkal rendezik be. Szabadidőben lakóautó, amely hétköznapi családi használatra is alkalmas.

Soha még nem volt akkora kereslet lakóautóra és lakókocsira Németországban, mint 2018-ban. Az év első hét hónapjában rekordszámút, 54 ezer darabot helyeztek forgalomba, 12 százalékkal többet, mint a tavalyi azonos időszakban. Az emelkedő trend legfőbb oka demográfiai folyamatokban keresendő, hiszen az iparág legnagyobb célközönsége az 50 év feletti vásárlói réteg – ez pedig folyamatosan növekszik. Ezzel együtt a természetben eltöltött szabadidő növekvő népszerűségének köszönhetően egyre több fiatal család is felfedezi magának a lakóautók előnyeit.Az ágazat idén is nagy reményeket fűzött az augusztus végén Düsseldorfban megrendezett Caravan Salon kiállításhoz és vásárhoz, a lakóautó- és -kocsigyártó szakma legnagyobb nemzetközi seregszemléjéhez. Ez be is jött, a rendezvénynek a tavalyinál több, 248 ezer látogatója volt, hatszáz kiállító mutatta be újdonságait a nagyközönségnek. Düsseldorfban debütált a Citroën Jumper Biker Solution nevű lakóautó is. A márka a Flexebu céggel közösen valósította meg a kifejezetten a motorkerékpáros túrázóknak készített lakóautót. Lényege, hogy az utastér hátsó részében a bútorokat az oldalfalba lehet hajtani, és ilyenkor két motorkerékpár szállítására van lehetőség.A gépek kezelését villanymotoros csörlővel mozgatott sínek könnyítik meg, egy bent lévő motorkerékpár mellett pedig akár az ágyat is le lehet nyitni. A szekrények kialakításánál arra is figyeltek, hogy a védőruházatnak és a bukósisakoknak is biztonságos helyük legyen. Extraként kérhető felnyitható tető is, amellyel már négy hálóhely is van a belsőben. A 160 lóerős dízelmotorral szerelt „bázis" alapára 45,6 ezer euró.A lakóautók többsége személyautóként – azaz 3,5 tonna össztömeg alatti – nyilvántartott, az azokra érvényes KRESZ szerint guruló mobil ház, teljes szabadsággal. A megállást követően pedig egy jól felszerelt nyaraló. Jármű és szálláshely az ínyenceknek, kalandvágyó felfedezőknek, családoknak. Nem ritka a 7 méteres hosszúság feletti jármű, 2,35 méteres szélességgel – ez már jelentős belső életteret nyújt.A 90-es évek elején az autók mögé aggatott lakókocsik élveztek előnyt a Balatonra járó német turisták körében. Ez később magával rántotta a franciákat, olaszokat, ezáltal ők is bekapcsolódtak a nagyüzemi gyártásba, forgalmazásba. (Elég csak nézni nagy kerékpáros körversenyek, a Tour de France vagy a Vuelta helyszíni közvetítéseit.)A nagy gyártók elsősorban a régi lakókocsikat készítő cégekből váltak ki, ma közel 40 készíti ezeket Európa-szerte. Tervezett élettartamuk 30–35 év. A legtöbb sofőr Magyarországon B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, amellyel itthon a 3,5 tonna össztömegű, középkategóriás lakóautók vezethetők.Az utóbbi 10–15 évben egyre népszerűbbé válik a lakóautózás Magyarországon is, sokan váltanak az önjárókra, hiszen biztonságosabb, könnyebb vele parkolni, és magasabb lakótéri komfortot biztosít. Nálunk főleg az olasz, német és francia gyártók márkái közismertek. Ma már a magyar kempingek is szennyvízürítési pontokkal, vízvételi lehetőséggel, parcellánként áramvételi helyekkel rendelkeznek – a rövid megállókhoz pedig még kemping sem kell, csak egy parkolásra alkalmas terület.