Ideje téliabroncsra váltaniuk az autósoknak

Csak november első napján volt zárva a szegedi Kereszttöltés utcai Urbán Gumiszerviz, de így volt ez a városban és az egész megyében a legtöbb műhellyel. A szép hosszú ősz elkényeztette az autósokat, így halogathatták a nyári gumiabroncs télire cserélését.Egyelőre úgy tűnik, az időjárás ezt még hosszú ideig nem bosszulja meg: az előrejelzések szerint a hónap közepéig nemigen süllyed 6–7 fok alá a reggeli minimum-hőmérséklet. És akkor hol vagyunk még az úgynevezett tankönyvi példától, a 7 fokos napi középhőmérséklettől, amely alatt legtöbben már javasolják a cserét?– Újságírói ökörség ez a 7 fokos középhőmérséklet – lep meg bennünket Urbán István. Szerinte 20 fok alatt már nem szabad félni a téligumitól. Vizes úton 15 fok körül pedig jobban is teljesíthetnek, mint a nyáriak.– Nem sok tesztet olvastam, ami ilyen körülmények között hasonlította volna össze a kétféle gumit – mondja Urbán István. Négy évszakos gumi szerinte sincs, illetve ha mégis, akkor az Angliában meg Írországban szuperál, a mi szélsőségesebb időjárásunk mellett nem működik.Arra a kérdésre, mennyire van betáblázva a következő napokra, azt válaszolta, hogy egy-egy „lyuk" van, amikor beugorhat hozzá a sietős autós a kerékcserére, de ez nagyon változó. – Előfordul, hogy a reggeli órák két hétre előre betelnek – mondja, hozzátéve, szezonban rugalmasabbak a nyitvatartásban, és nem ritka a túlóra sem.– A 7 fok azért annyi, mert ha a napi középhőmérséklet ez alá esik, abban már benne van, hogy reggel fagy is, de nappal nem lesz az aszfalt 30 fokos. Úgy kell elképzelni a gumiban található kaucsuk viselkedését, mint egy tábla csokiét – nyilatkozta egy autós szakportálnak Urbán Péter, az Apollo minőségügyi vezetője. A mélyhűtőből kivéve nagyon kemény, szobahőmérsékleten normál állapotú a csoki, ám egy ideig a kézben tartva gyakorlatilag kenhetővé válik. Némi túlzással a kaucsuk is így viselkedik.Tomin István, a Hankook vevőszolgálatának vezetője is a 7 fokból indul ki. Sokan megpróbálják az első hóig kihúzni csere nélkül, ám ez közlekedésbiztonsági okokból nem javallott.– Fent felejtett nyárigumikkal 7 fok alatt még száraz úton is sokkal hosszabb lehet a fékutunk, mint a hűvösebb időjárásra szabott téligumit használó autósoknak. Ezek a méterek életeket menthetnek – hívja fel a figyelmet a szakember. A téligumi-keverék hideg időben is rugalmas marad, lamelláik segítik a tapadást a nyálkás, latyakos, havas úton. Tomin István szerint kevésbé köztudott, hogy száraz hidegben is jobb a teljesítményük: nem véletlenül „sulykolják" használatukat az abroncsgyártók.Téliabroncsoknál szintén elengedhetetlen a megfelelő profilmélység, hiszen ez a lamellák megfelelő működéséhez szükséges. Nem véletlen, hogy az alpesi országokban 4 milliméter a minimális profilmélység. A hólánc mellett figyeljünk erre is, ha síelni indulnánk arrafelé!A biztonság érdekében fontos, hogy ne csak a két kormányzott, hanem mind a négy gumiabroncsunkat cseréljük télire. Ha takarékoskodunk, kanyarban és fékezéskor kellemetlen meglepetésben lehet részünk, a nyáriabronccsal szerelt tengely elvesztheti a tapadását, ami veszélyes megpördülést eredményezhet. Nem éri meg két abroncs áráért kockára tenni biztonságunkat, autónkat és a közlekedés többi résztvevőjét.Indulás előtt kezdjünk egy gyors fékpróbával, és ez menet közben is többször javallott, hiszen folyamatosan változhat az utak tisztasága, hőmérséklete, az estefelé lecsapódó pára jeges-csúszós szakaszokat hozhat létre. Kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat, türelmesen közlekedjünk, és mindig két kézzel fogjuk a kormányt! Az útviszonyok megváltozása miatt tartsunk megfelelő követési távolságot, és körültekintően válasszuk meg a sebességet is!– Éppen most tervezem. Ezen a héten már lecserélem a kocsim gumijait. Autószerelőként dolgoztam, ezért magam teszem fel a téliabroncsokat, és az olajcserét is elintézem én magam.– Még nem tudom, nem gondolkoztam rajta. Az enyhe őszi időjárás miatt tovább bírják szerintem a nyárigumik, de lehet, hogy lassan lecserélem. Napi szinten használom a kocsimat.– Már megtörtént. Autószerelővel tetettem fel. Általában november elejénejtem meg az abroncscserét. Hiába van napközben húsz fok, estére lehűl az idő, már nem biztonságos nyárigumival vezetni.– Nemrég váltottunk abroncsot a céges autókon. A férjem szokta intézni az autóval kapcsolatos tennivalókat. Fontos időben cserélni a gumit, hogy elkerüljük a baleseteket.