Idén érkezik a Lexus LS

Az LS első generációjának 1989-es bemutatásával nem csupán egy új autó, egy új prémium márka is született. A Lexus azóta a forradalmi technológia, a kézműves kidolgozás és a környezetbarátság szinonimájává vált.



Az LS legújabb generációja legalább olyan hatással lehet a prémium szegmensre, mint annak idején az első volt. A formavilágban ötvöződnek a nyújtott tengelytávú, négyajtós limuzin jellemzői a mélyen ülő, kupészerű profillal, így az LS a két szegmens közös határán gurul. Az utastér maga a „progresszív kényelem", itt a japán esztétikai elveket és kézműves hagyományokat egy fejlett és innovatív belső kialakításához használták fel.

Az LS 500h a Lexus új, többfázisú hibrid rendszerét alkalmazza, ez kedvezőbb gázreakciót és élvezetesebb, lineáris gyorsítóképességet kínál. A hajtáslánc egy 3,5 literes Dual VVT-i V6 benzinmotorból és két villanymotorból áll, ezek együttesen 354 lóerős rendszerteljesítményre képesek. Míg az LS 500 Európa-szerte kizárólag öszkerékhajtással lesz elérhető, a hibridet hátsó- és négykerék-hajtással egyaránt kínálják majd. A benzinmotoros és hibrid változatokhoz is megrendelhető az F SPORT kivitel futóműtuningja.



– A Lexus számára a legjobbkor érkezik a luxuslimuzinok kategóriájában új szintet felállító LS, idén ugyanis nem csupán a vadonatúj modellekkel és technológiákkal törünk előre, hanem a hálózatfejlesztéssel is – fogalmaz Kárpáti László, a Lexus magyarországi vezetője. A meglévő budapesti márkakereskedés mellett új, prémium színvonalú márkaképviselet nyitott Szegeden, a Dorozsmai úton a Kovács Autóház – a harmadik hazai Lexus-szalont Debrecenben alakítják ki még ebben az évben.