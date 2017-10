Ilyen egy őszinte használtautó hirdetés

Kép forrása: vezess.hu

Amikor elhatározzuk, hogy ideje lenne autót venni, és a netet bújjuk, szinte csak olyan hirdetésekkel találkozunk, ami azt ecseteli miért is lesz baromi jó nekünk, ha megvásároljuk a meghirdetett négykerekűt. Ha valaki csupán a hirdetésekre építene, azt hihetné, hogy egy nagyon szép világban él. Szinte minden kocsi garázsban tartott, amit alig használtak, de ha nagy ritkán mégis, akkor szigorúan nemdohányzó, női tulajdonos ült a volán mögé.Ha valaki mégsem ezt az utat választja, más módon igyekszik vonzóvá tenni a vásárlók előtt eladásra szánt autóját.Korábban mi is beszámoltunk arról a hirdetésről, amikor valakipróbálta "megvenni" az érdeklődőket, de emlékezetes annak a szegedi fiatalembernek is az egy évvel ezelőtti hirdetése, aki édesanyja autójára keresett vevőt - ő nem kertelt.A fenti példához hasonló hirdetés jutott el a vezess.hu csapatához, ám ellentétben a szegedi hirdetéssel - ami tulajdonképpen kiparodizálta a "minden szép és jó" típusú szövegeket -, ebben az esetben a kocsi minden hibáját nagyon szemléletesen írja körül a tulajdonosa.A "koszosjegesmedve" színű Passatot így hirdették, (már nem elérhető, de az oldal olvasóinak köszönhetően sikerült megőrizni az örökkévalóságnak).

