Insignia, a korrekt üzleti ajánlat

Ínyenceknek: Insignia GSi

Az új Opel Insignia GSi azok sportlimuzinja, akik tudják becsülni a vezetési élményt. Dinamikus futómű-hangolásával jól fogja az utat, Torque Vectoring összkerékhajtása versenyképes a szegmensben – így nyújt maximális oldalvezető erőt és stabilitást, kiváló tapadással. Alacsony súlypont és a kétliteres turbómotor ereje – ezekből adódik a kiegyensúlyozottság és a jó teljesítménysúly. A külsőre is figyelt a márka: a GSi nagy, krómozott légbeömlője és a leszorító erőt fokozó karakteres spoilere meggyőző. A bőrkárpitozású kagylóülés, a sportkormány és az alumínium pedálsor is megdobogtatja a hozzáértő szívét. Az új Insignia GSi gyorsabban tesz meg egy kört a Nürburgring-Nordschleifén – a Zöld Pokolban –, mint az előző generáció erősebb OPC-változata!

A látványos külső átalakításon túl a térkínálatot meghatározó méretbeli változások is jelentősek. Az orr résznél a legszembetűnőbb módosítás, hogy a lámpák alacsonyabbak lettek, jó az összkép, főleg az új, hatalmas hűtőmaszkkal és a méretes nyílásokban megbúvó ködlámpákkal. A hátsó traktus is sokat változott, nem hordja olyan magasan a fenekét és a lámpatestek is letisztultabbak és kifejezetten szépek.Az autó teljes hossza 6 centivel gyarapodott – 4897 milliméter –, tengelytáv 9 centivel nőtt, így 2832 milliméter. Az új elrendezéssel 32 milliméterrel szélesebb lett a hely csípőmagasságban, a váll- és térdhely 25 milliméterrel nőtt, a fejmagasság pedig nyolccal. A bővülés a hátsó traktusban is érezhető, a 490 literes csomagtartó akár 1450 literre is bővíthető. Az elődmodellhez képest 175 kilós fogyás 1440-1649 kg közötti önsúlyt, az új forma pedig 0,26-os alaktényezőt eredményezett.A 140-260 lóerő közötti teljesítményű háromféle benzines, és a 4 féle – 110-210 lóerős – gázolajos motor jelentős hányada és Szentgotthárdon készül és valamennyi turbófeltöltős. A fedélzeti újdonságok között van a aktív sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, mely szükség esetén beavatkozik a kormányzásba. Kipróbáltuk, működik, nem tolakodó és ránk is „szól", ha szórakozunk, illetve fáradunk. A biztonságot erősíti az Opel Eye kamerarendszer, melynek akadályfelismerése vezérli az automatikus vészfékezést és bedolgozik a távolságkövető tempomatnak. Az utóbbi 3 fokozatban állítható, mi a középsőt szerettük, aminél nem kezdett el túl hamar lassítani az Insignia, ha a pályán utolértünk egy kamiont.Új a szélvédőre vetített kijelző a Head-up display, illetve az Intellilux lámpatest, mely 32 LED-del oldja meg a vetítési kép forgalmi helyzethez igazítását. Folyamatosabbak lettek az átmenetek az egyes módok között, javult a fényeloszlás minősége, a fényintenzitás és a reakciósebesség. Az autó egész modellciklusát végigfuthatja bekapcsolt reflektorral, hiszen a rendszer minden szembejövő elől kitakarja a fényt. A tesztautóban ezt nem próbáltam, de az eggyel kevésbé okos rendszer is tudta azt, hogy egyetlen szembejövő sem villantott rám, olyan szépen osztogatta az autó a fényt. – Az Intellilux nagy siker, csak a német piacon 400 ezer ilyen Astra fogyott és a skandináv országokban, ahol sokat kell sötétben vezetni, még népszerűbb az opció: Norvégia a rekorder, ott az Astrák 84 százalékát rendelik matrix led világítással – írta a totalcar.hu.Újdonság a 18 irányban elektronikusan állítható AGR első ülések megjelenése az opciók között, ahol a háttámla oldaltartást biztosító része szélességében is állítható, a kényelmet pedig masszázsfunkció és üléshűtés fokozza. A tesztautóban is ilyen szolgált, így megtapasztaltuk, hogy a masszás igen hatékony a fáradtsággal, álmossággal szemben is. Az ülésfűtés a hátsó ülésekhez is elérhető, de akad még az extra listán láblendítéssel nyitható csomagtér, 360 fokos madártávlat nézet és alig észrevehető szálakkal fűtött első szélvédő is.Tágas, kényelmes, könnyed és igazán nagy autós lett az új Insignia Érezni a fogyókúra jótékony hatását, élénken, semlegesen veszi a kanyarokat. Jók a visszajelzései, mind a kormány-, mind a futómű támogatja a tempós autózást. Aki a komfortos hangolást szereti, örülni fog, az Opel ilyenre tervezte az Insigniát.Az általunk próbált tesztautó 1,5 literes turbómotorja Szentgotthárdon készül, 165 lóerős, legnagyobb forgatónyomatéka 250 Nm, természetesen közvetlen benzinbefecskendezéses. Az autó 8,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 kilométer/órás sebességre, a vége pedig 222 kilométer/óra. Fogyasztása nem túl barátságos, tempomattal sztrádán 130-nál 7 liter körül eszik 100 kilométerenként, ami nem egy dízeles étvágy.A belépő modell, az 1,5 literes, 140 lóerős benzinmotorral szerelt verzió, listaára 7,6 millió forint, az általunk próbált Insignia Grand Sport „Innovation" listaára 9,1 millió forint, természetesen temérdek kényelmi és biztonsági extrával. A széria OnStar segélyhívó rendszer tartalmaz Wi-Fi routert is, így egyetlen SIM kártya használatával élvezhető az internet az egész autóban. A tesztmodellt egészen 11,3 millióig extrázta fel a C-Mobil, amiből enged is azonnal 1,2 milliót. Az autó versenyképes a D-szegmensben, ami az egyik legkeményebb mezőny, mert az üzleti autó kategóriában ugyancsak sokan próbálkoznak. Az Opel eddig 900 ezret adott el az Insigniából, így azért nagyon nincs félnivalója.