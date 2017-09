Interaktív felületté alakítja az autók belső terét az YFAI

A Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), az autóbelső-gyártás globális vezetője úttörő szerepet tölt be a járműbelsőkhöz használt anyagok kifejlesztésében.A vállalat az activeSkin koncepcióval az intuitív vezérlések járműbelsőbe történő integrálását mutatja be az IAA kiállításon. Ez az új fejlesztési koncepció elhomályosítja a digitális és analóg világok közötti határokat, emellett az adatok puha felületen történő kijelzését is lehetővé teszi.

A jövő felületi generációja intelligensebb, mint valaha. Egyszerűen csak végighúzzuk a kezünket a szövetborítású felületen az autóban, és egy interaktív felület vagy dinamikus, szórt díszvilágítás jelenik meg. A felületek interakcióba lépnek velünk

- mondta Han Hendriks, Chief Technology Officer, YFAI. - Ez egy lenyűgöző technológia.Az activeSkin segítségével a járműbelsők formatervezési szabadságának új szintjei valósíthatók meg.Ezzel az új fejlesztéssel a régi "forma követi a funkciót" elv teljesen átfogalmazódik. A jövőben a járműbelsők egyre inkább a következő élettér hangulatát fogják sugallni, mert olyan felületekkel rendelkeznek, amelyek nemcsak dekoratívak és komfortérzést nyújtanak, hanem teljes mértékben interaktívak is.

Igény szerint kínálunk funkcionalitást, ami csak akkor látható, amikor arra szükség van. Ezáltal lehetőségünk van a funkciók belső felületekbe történő személyre szabásához

- fejtette ki Hendriks.Az activeSkin technológia interakciós formatervezési szabadságot tesz lehetővé. Meggyőző a képalkotás és az adatátvitel megvalósításának minősége és eleganciája.- Az activeSkin segítségével 3D hatás érhető el meglepő mélységérzetet biztosítva - magyarázta Hendriks.Ez az új technológia különösen érdekes a megosztott mobilitású üzleti modelleknél történő használat során. A személyes alkalmazások, online profilok vagy személyes eszközök digitális tartalma a járműbe lépéskor azonnal szinkronizálódik. Az alkalmazások, képek vagy fényhatások állnak rendelkezésre a gépjárművezető számára - tulajdonképpen minden, ami támogatja az életmódot és a személyes igényeket, illetve ami tökéletes járműbelső élményt nyújt.Még a 3. és 4.szintű autonóm járműveknél is számos lehetőség áll rendelkezésre. Ami a közelmúltban csak jövőkép volt, az 2022-re mobil valóságunk részévé válhat.