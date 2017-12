Jövőre jobban ráléphetnek az autósok a gázpedálra a belga sztrádákon

Az eddigi 120-ról 130 kilométer/órára emelkedhet a sebességhatár a belga autópályák egyes szakaszain 2018 első felében - közölte a La Libre Belgique című belga napilap pénteken.



Francois Bellot, a belga szövetségi kormány közlekedési minisztere tájékoztatása szerint az autópályákon eddig egységesen 120 kilométer/óra helyett megengedhető lesz a 130-as sebességhatár bevezetése is egyes autópálya-szakaszokon. Arról, hogy bevezetik-e, vagy mely szakaszokon engedélyezik a sebességhatár emelését, a tartományi kormányok dönthetnek majd az illetékes közlekedési hatóságok bevonásával.



Melisa Blot, a miniszter szóvivője elmondta, a magasabb haladási sebességet várhatóan a kisebb forgalmú, jobban belátható és kevesebb veszélyes kanyarral rendelkező szakaszokon hagyják majd jóvá. A sebességhatár emelését indokolja, hogy az útviszonyoknak megfelelőbb gyorsasággal való haladást megengedő szabályozást könnyebb betartani. A látási viszonyok, vagy a forgalom esetleges változása miatt, a kormány javaslata szerint érdemes lesz majd elektronikus kijelzőket elhelyezni az utak mentén annak érdekében, hogy adott esetben csökkenteni is lehessen az engedélyezett haladási sebességet - közölte.



Noha a szövetségi kormány javaslatát a regionális parlamentek bevonásával véglegesítették, a szöveget helyi szinten is jóvá kell hagyni. Hozzájárulásukat követően vezetik nemzeti jogrendbe az intézkedést - tette hozzá a szóvivő.