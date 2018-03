Kecskeméti irány: B-ből A-ba

Fel sem kell nézni



Az új navigációs rendszer a kiterjesztett valóság segítségével javítja a felhasználói élményt, a szélvédőkamera képét ötvözi a navigáció grafikájával. Egy kereszteződésnél állva a térképen is megjeleníti a közlekedési lámpát, így a képernyőt nézve is tudni fogjuk, mikor vált zöldre. A bonyolult, többszintes csomópontokat is élethűen jeleníti meg, és arra is alkalmas, hogy a házszámokat rávetítse a térképre, ami akkor hasznos, ha egy konkrét célt keresünk.

A cél a kecskeméti üzem teljes kapacitáson tartása, ezért döntött úgy a Daimler vezetése, hogy a kifutó B-osztály helyett egy igazi „volumenmodell", az A-class gyártását bízza a magyarországi üzemre. A kompakt autók bázisa marad Rastatt, ott dől el, hogy Kecskeméten milyen autót gyártanak. Most úgy határoztak, hogy a CLA és a CLA Shooting Brake mellett 2018-tól az A-osztály készül, a B-osztály pedig már nem.A menedzser még nem nevezte meg az A-osztály gyártásának pontos indítását, de azt megerősítette, hogy idén lesz a váltás. Úgy tudjuk, az üzemben már készülnek az A-osztály gyártására. Az is kiderült, hogy a többi egységhez hasonlóan a kecskeméti is kész hibridek és akár teljesen elektromos modellek gyártására, erről részletesebb tervek azonban nem ismeretesek.A negyedik generációs A-osztály a Mercedes-modellek között elsőként kapta meg a vadonatúj, MBUX Mercedes-Benz User Experience nevű multimédiás rendszerét. Jellemzője a mesterséges intelligenciát használó tanulóképesség és a fejlett, akár a hétköznapi élő nyelvet is értelmezni képes beszédfelismerés. Az MBUX nem jár alapáron, ám ha valaki a 2×7 colos műszerfalképernyők helyett megrendeli a nagyobb, 2×10 colos rendszert, akkor kapja hozzá automatikusan.A beszédvezérlés „Hey, Mercedes" köszönésünkkel aktiválódik – egyelőre azonban csak angol, német, kínai és spanyol nyelven –, amire az autó fedélzeti rendszere udvariasan visszakérdez az adott nyelven, hogy mit tehet értünk. A kocsi szinte bármilyen funkcióját lehet beszédvezérléssel irányítani, aminek nincs közvetlenül köze a vezetéshez. Vált például a rádiócsatornák között, elkezdi a párátlanítást, ha úgy érzékeli, bekapcsolja az ülésfűtést, sőt, még a tetőablak árnyékolóját is kinyitja.