Kellő körültekintéssel elkerülhető a parkolási bírság!

MTI-fotó: Máthé Zoltán

A fogyasztó pontosan arra a zónára indította el a mobilparkolást, amelyet a mobilapplikáció felajánlott, mégis büntetést kapott. Egy másik ügyben az autós elfelejtett jegyet venni, és halogatta a befizetést, ezért már közel húszezres, emelt összegű bírságot kellett befizetnie.A Budapesti Békéltető Testület gyakran találkozik olyan esetekkel, amelyekből jól látszik, hogy a fogyasztók nincsenek teljesen tisztában a parkolási szabályokkal. Épp ezért ajánlással segíti az autósokat, mire figyeljenek a büntetés elkerülése érdekében, vagy pedig, ha már a pótdíjazás megtörtént.A fogyasztók és vállalkozások közötti, parkolási büntetésekből fakadó vitás esetek visszatérőek a Budapesti Békéltető Testület előtt és jól mutatják, hogy nem nélkülözhető a körültekintő fogyasztói magatartás a parkolójegy megváltásakor, és azt követően sem.Nagyon fontos, hogy a fogyasztók előzetesen tájékozódjanak, ha ismeretlen helyen parkolnak. Ugyanis a parkolási előírások helyi szinten, azaz településenként (a fővárosban pedig kerületenként) eltérnek, így az is, hogy mennyi a parkolás díja vagy épp, hogy van-e méltányosság akkor, ha a fogyasztó figyelmetlen és például téves rendszámot ad meg. De a fizetős várakozási helyek is változhatnak időközben: mindezekről az önkormányzatok döntenek. Egy adott várakozási zónát a „Várakozási övezet zóna" c. tábla jelöl, ezek mindig a konkrét parkolási zónába bevezető útszakasz elején találhatóak meg, ha pedig a zóna fizetős, az a kiegészítő táblán kerül feltüntetésre.Sokan például nem tudják azt, hogy egy adott parkolóhelyen általában nem lehet bármeddig várakozni még fizetés ellenében sem. Az ilyen zónában, amennyiben nem fizetett a fogyasztó egyáltalán a parkolásért sem, pedig kellett volna, akkor egyrészt pótdíjazzák, de ha a megengedett időn túl várakozik, akkor pedig még emellé közigazgatási bírságot is kaphat.1.Ha ezt nem teszi meg, büntetést kaphat teljesen jogosan. Ilyenkor tehát érdemes egy másik automatát keresni, ami működik, vagy pedig javasolt mobilparkolás útján rendezni a parkolójegyet. A helyben rendelkezésre álló jegyváltási lehetőségekről az érintett parkolócég is tájékoztatást tud adni az automatán jelzett elérhetőségeken. Mindenképp, amely tényleg az adott zónára vonatkozik! A fővárosban pedig ügyelni kell arra is ezt követően, hogy a jegyet az első szélvédő mögött, kívülről jól láthatóan helyezzék el a fogyasztók, ott is olyan helyen, ahol az érvényességi idő jól olvasható!2.több olyan eset előfordult, hogy a kényelmi szolgáltatást nyújtó mobilapplikációkban feltétel nélkül megbíztak a fogyasztók, ám az téves zónát jelölt meg tartózkodási helyként, így pedig nem is a helyes zónára történt a fizetés. Ennek az eredménye ismét pótdíj.EzértUgyancsak a mobilparkolásnál fordul elő gyakran, hogy az autós például, vagy épp véletlenül egy a családban használt másik gépjármű rendszámát tünteti fel a fizetéskor. Ilyenkor nincs automatikus méltányosság, ugyanis településenként eltérő az, hogy milyen konkrét esetekre biztosítanak az adott önkormányzatok mentesülési lehetőséget.Ilyen eset lehet például a rendszám esetében az egy vagy két karakter eltévesztése (de külön méltányossági ok lehet az is épp, ha esetleg a fogyasztó kórházi kezelésen volt és közben büntették meg).Arra sem árt ügyelni, és sokszor előfordult a Budapesti Békéltető Testület előtti fogyasztói kérelmek szerint, hogy a panaszos nem várta meg a fizetés sikerességét visszaigazoló SMS-t, és csak később derült ki számára, miszerint egyenlege lemerült vagy épp hogy a rendszer átmeneti karbantartása miatt nem sikerült a parkolás megindítása. Ezeknek a vége pedig ugyancsak pótdíjazás lehet.Azonban ugyanúgy körültekintésre ad okot annak a fogyasztónak a példája, akit megkért egyik családtagja, hogy vegyen számára mobiltelefonjával SMS-ben parkolójegyet. Ezt a panaszos meg is tette, és csak később szembesült azzal, hogy ezzel együtt a saját parkolása leállt, aminek ismét büntetés lett a következménye.Fontos, hogy a büntetésről szóló értesítést mindig a jármű szélvédőlapján vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyeznie a parkolótársaságnak!Nagyon sokszor előfordul, és a Testület előtti tapasztalatok szerint az autósok nem tudnak arról, hogy, ami akár húszezer forintos összegre is rúghat. Így lesz a párszáz forintos jegyből sokszoros büntetés. Ilyenkor ugyanis már. Ellenben, ha 15 napon belül kerül sor a büntetés kiegyenlítésére, akkor annak összege csak az adott napon belüli díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj.A parkolótársaságokra egyúttal szigorú értesítési rend vonatkozik. Ha ugyanis a parkolás árát és a büntetést sem fizette meg a fogyasztó, úgy az érintett parkolás időpontjától számított, postai küldeményként vagy más egyéb igazolható módon. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy adott esetben a fizetési felszólítás megalapozatlan lehet. Ez alól is van kivétel viszont: ide tartozik az az eset, ha a gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat elmulasztotta bejelenteni és emiatt a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére került megküldésre. Ez utóbbi esetben a hatvan napos határidő már nem jogvesztő.Van néhány eset, amikor a fogyasztók utólag mentesülhetnek a parkolási büntetés befizetése alól. Ezekről sem mindig tudnak a panaszosok. Így példáulamennyiben az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő. Ezt a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni, de a bemutatás lehetőségéről, annak pontos módjáról, így például, hogy azt e-mailben is elfogadják-e, érdemes előre tájékozódni. Ugyanígy, szintén Budapesten, ha az, és 5 percnél hosszabb idő nem telt el az ellenőrzés időpontja és a mobilparkolás érvényességének kezdő időpontja között, akkorEgy másik fajta türelmi idő ugyanúgy él, és ez már nem csak a fővárosban, hanem egész Magyarország területén. Ha ugyanisA pótdíjat ugyanis ebben az esetben csak akkor lehet kiszabni, amennyiben már 5 perccel túllépték az egy óránál rövidebb kifizetett várakozási időt, illetve, ha a kifizetett várakozási idő egy órára vagy ennél is hosszabb időre szólt, akkor csak a 15 perccel történő túllépés esetén van mód a pótdíjazásra. Fontos viszont, hogy az újabb parkolójegy megváltásával nem lehet az 5 perces türelmi időt 15 percesre meghosszabbítani, hanem mindig az utolsó parkolójegy érvényességének hossza számít.Olyan példa is többször előfordult a Budapesti Békéltető Testület előtt, hogy, hogy fizessen meg. Az ilyen és ehhez hasonló esetek megelőzése érdekébenHa ugyanis a fogyasztó igazolja, hogy feljelentést tett, akkor mentesül a követelés kifizetése alól. Habár nem gyakori, de az is előfordul, hogyAz ilyen esetekkel kapcsolatosan fontos tudni, hogy hiába egy év az elévülési idő a parkolásnál, ez még önmagában nem eredményezi a büntetés automatikus törlését.Ilyenkor tehát a fogyasztó elévülési kifogással élhet akár a békéltető testületi eljárásban, akár a polgári bíróság előtt. Nem szabad elfelejteni végül azt sem, hogy a fentieken túl is, a helyi önkormányzatok biztosíthatják bizonyos esetekre a méltányosságot és ezzel a büntetés törlését. Érdemes ezért rögtön a pótdíjazást követően utánanézni a fogyasztóknak, van-e bármilyen egyéb, méltányossági lehetőség!Amennyiben viszont panaszukat elutasították, bátran forduljanak a Budapesti Békéltető Testülethez, amelynek ingyenes, gyors eljárásában számos alkalommal születik egyezség a parkolási vitákban is.