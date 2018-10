Kétezer új e-autó állhat forgalomba

Az újranyitott állami elektromosautó-vásárlási program mintegy kétezer új jármű forgalomba állítását eredményezheti 2019 végéig - mondta a Világgazdaságnak a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke.



A lap szerdai számában Gablini Gábor közölte, a maximum másfél millió forintos támogatás mértéke európai szinten is megállja a helyét, az e-mobilitás erősödését viszont leginkább a töltőhálózat kiépítésével lehetne elérni, amely Magyarországon meglehetősen hiányos.



A Gémosz vezetője arra figyelmeztette az elektromos autó vásárlását tervezőket, hogy egy év is eltelhet a megrendeléstől a kiszállításig.



Gablini Gábor elmondta azt is, hogy az új autók értékesítése az idén legalább 15 százalékkal bővülhet. Tavaly 116 ezer új autót adtak el a magyar piacon.