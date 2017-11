Kettős bemutató a BMW-nél: X3 és 6 Gran Turismo

éve fut útjainkon a BMW X3-as, ideális családi modell, aki megengedheti magának, de cégautónak is sokan választjá . A ten egy programban gazdag est keretében megérkezett Szegedre a harmadik generáció.

Látványos újdonságok

A bajorok világszerte összesen több mint 1,5 millió példányt értékesítettek a BMW X3-asból, a 2010 óta futó második generáció megérett már a leváltásra. A Mercedes-Benz GLC, illetve Audi Q5 versenytársaként jelentkező modell látványos újdonsága a hatszögű ödlámpa, a hűtőrácsot is növelté , a lámpá felárért elöl és hátul is teljesen LED-esek. Alapfelszerelés a 18 hüvelykes keré , de 21-es felnikkel is rendelhető. A jó özérzetről háromzónás automata légkondicionáló, elektromos légfrissítő, aktív ülésszellőztetés és nyitható panorá üvegtető gondoskodik. Az alapban 550 literes csomagtér a hátsó üléstámlá ledöntésével egészen 1600 literig bővíthető.A BMW X3 harmadik generációja a megegyező hajtáslánccal szerelt elődmodellhez épest 55 kilogrammal nyom kevesebbet. Az újdonság légellenállási alaktényezője ráadásul kategória első: 0,29. A motortérben és a futóműben alkalmazott alumínium alkatrészek is jelentősen ökkentetté a modell saját tömegét.

A BMW X3 extra felszereltségei özött újdonság az okos kulcs, amely nem csupán az ajtózárak nyitására és zárására jó, de számos funkció, így a kiegészítő fűtés állapotának megjelenítésére és mű ödtetésére is épes, nem beszélve a szervizinformáció lekérdezéséről.

360 lóerős motor

Az új BMW X3 motorpalettája tavasztól lesz teljes, akkor ét dízel mellett háromféle benzines özül is lehet választani. A úcson az X3 modelltörténetének első BMW M Performance tagjaként egy 360 lóerős motor van, a modell alapára valamivel meghaladja a 20 millió forintot. A 184 lóerős étliteres benzinmotorral szerelt belépő modell 13 millió 350 ezer forint. Fontos, hogy mindegyik hajtáslánc-változathoz szériafelszereltség a nyolcsebességes steptronic automatikus váltó és az xDrive 4×4-es hajtás.

A már a félig automatizált járművezetésre is összpontosító BMW a tempomat legújabb generációjával, a kormányzó- és sávtartó asszisztenst, a sávváltást segítőt és az oldalirányú ütközésre figyelmeztető rendszert is tudó biztonsági csomaggal is felszerelhető. Persze a gesztusvezérlés, a vetített kijelző és a változtatható belső világítás sem maradhat ki a BMW látványosságai özül.

Egy másik modellt is bemutattak

Kettős bemutató volt a ten a BMW C-Mobilnál, az új X3 mellett egy másik modellnek is most rendezté a premierjét. 2009-es belépőjekor az 5-ös GT kategóriateremtő volt, vitatott ülső és megkérdőjelezhetetlen belső értékekkel – mára elérkezett a modellciklus vége és ez új nevet is hozott: BMW 6 Gran Turismo. Az autó ősszel Frankfurtban debütált, ehhez épes gyorsan megérkezett. A szakma dicséri a vonalvezetést, valóban harmonikusan kupés a forma. Az 5-ös és a 7-es özé érkező modell tengelytávja az alap 7-esével egyező, ennek öszönhetően óriási a hátsó lábtér. A özépkonzol, a klímapanel, a özponti kijelző és a váltókar örnyezete is hasonló az 5-ösben láthatóhoz – az iDrive eddig is jó volt és az is maradt.

A motorok özül valószínűleg a 30d lesz a legnépszerűbb, ez volt a szegedi bemutató-autóban, ahogy az új X3-asban is. A háromliteres, hathengeres turbómotor 265 lóerőt és 620 newtonmétert tud – kisebb dízel nincs is a 6 GT-hez. Nagyobb igen, ugyanebből a blokkból a 40d változat 320 lóerőt hoz ki. Benzinesből a kisebbik a 30i, a étliteres négyhengeres 258 lóereje sem kevés – ezzel a belépőmotorral a még nem összkerekes modell alapára 18,7 millió forint. A legolcsóbb dízel a hátsó kerekes 30d valamivel több, mint 20 millió forint.