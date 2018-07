KGFB: balesetiből biztosítási adó lesz

A gépjárművek 98 százaléka rendelkezik kötelező biztosítással. Illusztráció: Frank Yvette

Ez utóbbit a jövőben nem a díjon felül, hanem annak részeként kell megfizetni. Mértéke ugyanakkor limitált, naptári napokra legfeljebb 83 forint lehet gépjárművenként. Az eredeti javaslathoz képest a nagyobb autók tulajdonosai számára ez a maximum kedvező változás.Az élő szerződéseket a módosítás most nem érinti, a változás csak január elsejétől esedékes, és az évfordulót követően kell alkalmazni. A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) arra számít, hogy az autósok terhei alapvetően nem változnak.A segédmotoros kerékpárok nélkül számított, 4,7 millió magyarországi gépjármű közül 98 százalék rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással. Több mint 86 ezer tulajdonos pedig azt kockáztatja, hogy a biztosítás nélküli időszakra fedezetlenségi díjat kell fizetni. Ennek összege személygépkocsik esetében – teljesítménytől függően – 300–800 forint naponta, ám teherautók, vontatók esetében a 2100–2600 forintot is elérheti.A biztosítás nélkül futó járművek által okozott kárt a Mabisznál vezetett kártalanítási számláról ugyan megfizetik, de azt kíméletlenül vissza is követelik az autóstól, motorostól.