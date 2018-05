Kipróbáltuk az első magyar rendszámos új A-osztályt - kecskeméti Mercedes: többet is tud, mint a nagyok

Mitől megy?

Eleinte 3 motorváltozat lesz elérhető: a próbált dízel melletti két benzines közül az A200 jelű új fejlesztésű, 163 lóerős és részterhelésnél képes a hengerlekapcsolásra. Az A250 pedig már 224 lóerős, ami sportos menetteljesítményre sarkallja a márka legkisebb modelljét. És akkor még hol van a később érkező A 35 és A 45 AMG? Dicséret vagy kritika, ez ízlés kérdése, de érdemes leszögezni, a márkának nincs 3 hengeres motorja.

A negyedik generáció formavilágának szinte semmi köze nincs a szakmát is alaposan meglepő elsőhöz, az érzéki letisztultságnak nevezett formanyelv már sikerrel bemutatkozott egy jóval nagyobb testvérben, a CLS-ben is. A tengelytávolság nőtt, a csomagtartó úgyszintén, immár 370 literes, a légellenállás viszont csökkent. A 0,25-os érték nagy dobás, azaz kis szám – egészen pontosan rekord – ebben a kategóriában. Állítólag egy városi kerékpárnak is nagyobb a légellenállása – ha ül rajta valaki...Ha van igazán szélesvásznú műszerfal autóban, akkor a Mercedes új A-osztályában az van, ráadásul már érintéssel is vezérelhető a személyre szabható műszeregység és médiakijelző. A kormánykerék egyenesen az S-osztályból érkezett, a négyzet alakú kis felülettel a menüben lehet barangolni, ha ujjal simogatjuk. De megy sok minden mozdulatlanul, hanggal is. Az autó új telematikarendszere alkalmazkodik a tulajdonos – vezető – szokásaihoz, és ezek alapján ajánl fel rádiócsatornákat, telefonhívásokat stb. És ez nem csak „parasztvakítás", angol nyelvű köszöntésre tényleg megkérdezi, hogy mit tehet értünk, és mondjuk emeli vagy csökkenti a klímabeállítás hőmérsékletét anélkül, hogy megmozdítanánk a kezünket a kormányon. Bekapcsolja a rádiót, csatornát vált, azt máig sem értjük, hogy találta meg bemondásra a Kossuth, illetve a Petőfi adóját. A rendszer egy közeli frissítés után online lesz, s ha akkor kérünk tőle majd egy viccet, az lesz a válasza, hogy őt német emberek tervezték. De tud időjárás-jelentést és útvonaltervezést is bemondásra.Világpremier a kiszállásasszisztenssel szerelt holttérfigyelő is, a szenzorok megállás után 2 percig még aktívak maradnak, és ajtónyitás esetén figyelmeztetnek az érkező járművekre, kerékpárosokra. Sokáig kellett volna a sorok íróját az asztal körül kergetni, hogy ez eszébe jusson, de így csak azt mondhatja rá: okos. Eddig három biciklisre nyitotta rá majdnem az autóajtót, egyre meg sajnos rendesen...A sok high tech után nézzük, mitől megy a Mercedes. Szépreményű ifjú kollégám komoly előítélettel fordult a mindössze 1,5 literes dízelmotor felé, de a gyakorlati tapasztalás után némi hamut szórt a fejére. A 116 lóerős, 180d jelzésű motor nyomatékos, kulturált járású, és a bőséges hangszigetelésnek köszönhetően alig szűrődik be zaj a kompakt autó belterébe. Ezzel együtt tudja a 10,5 másodperces százas gyorsulást – kézi méréssel is nagyon közeli értéket kaptunk – és a 200 kilométer/óra feletti végsebességet.Hibátlan Mercedes nincs, az új A-osztály sem az, ha mégis mindenáron keresni akarunk, akkor talán a 9 millió forint feletti indulóár. Azzal együtt, hogy beleadtak apait, anyait. Ár/érték aránya a fejlesztések és a magasabb biztonsági alapfelszereltség miatt kedvezőbb a korábbi modellváltozatnál, és a hamarosan érkező A180 benzines modell kézi váltóval a mostani indulóárnál lényegesen kedvezőbb lesz.