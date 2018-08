Kipróbáltuk: már jövőautó az új Audi A6 - galéria

Maradhat 22 millió?



Az általunk próbált A6-os alapára 18,6 millió forint, amelyben már számos kényelmi és biztonsági extra benne van. Azért szűk hétmillió forintnyi extra felszerelést még pakoltak a tesztautóba – majd visszavitték az árát 22 millió forintra.

Önvezető irány



Az Audi torlódási asszisztense képes arra, hogy a 60 kilométer/óra sebességgel haladó, feltorlódott kocsisorral együtt, önműködően haladjon. A fél éven belül bevezetendő garázspilóta-rendszerrel az autó okostelefon segítségével önállóan be- és kiáll a garázsból – a parkolópilótával pedig önállóan képes beállni akár a legszűkebb helyre is. Műszakilag ez már ma lehetséges, ám az önvezető asszisztensrendszerek bevezetéséhez egyértelmű törvényi feltételek szükségesek minden országban. Emiatt ezeket a rendszereket lépésről lépésre, a jogi helyzetnek megfelelően engedélyezi majd a gyártó.

A szélesebb Singleframe hű- tőrácstól a sportos krómdíszítéses légbeömlő nyílásokon át egészen a vékony fényszórókig – ez az arculat már az első pillantásra rendben van. A határozottabb övvonal a kerékjárati ívek feletti erőteljes domborulatokkal jól hangsúlyozza a quattrós jellemzőket. A kupészerűen ívelő tetővonal elegánsan átvezet a „háromdimenziósan kiformált" hátsó részhez, amelynek szép lezárása az alumíniumoptikájú díszléc.A dinamikus irányjelzővel is rendelkező opcionális HD Matrix LED fényszórók a jármű vezetőjének az út tökéletes megvilágítását kínálják – anélkül, hogy a szembejövőket elvakítanák. Pozitív mellékhatásként a világítóegységek jármű szélére húzott fókuszának köszönhetően az A6 vizuálisan szélesebbnek látszik.Az új A6-os már elindult az önvezető utazás felé vivő úton, s ebbe szépen illeszkedik a nagyon kulturált működésű, aktív sávtartó automatika. Ha kell, finoman, ha úgy szükséges, rendesen is belenyúl a kormányzásba, miközben időben figyelmeztet is, hogy vegyük vissza az irányítást. A rendszer a hagyományos sávkövetés mellett az úgynevezett bottleneck funkcióra is képes, vagyis a hirtelen összeszűkülő ideiglenes felfestéseket is aktívan követi. Ehhez jön még a torlódási asszisztens, a garázs- és parkolópilóta-rendszer.Az általunk próbált autóban dolgozó 286 lóerős, 620 newtonméter maximális forgatónyomatékú V6-os, háromliteres dízelmotor meggyőző volt. Ez 5,5 másodperces százas gyorsuláshoz elég, ami egy 1,8 tonnás saját tömegű autótól szép eredmény. Ahogy a benzines, úgy ez is már alapkivitelben könnyű hibrid rendszerrel egészül ki. Ez valós üzemi körülmények között 100 kilométerenként akár 7 deciliterrel is csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. Úgy, hogy a szíjhajtású indítógenerátor lítiumion-akkumulátorral működik együtt, gondoskodva a további energiáról – a főhálózatként szolgáló, 48 voltos rendszer segítségével. A rendszer a fékenergiát visszatáplálja, és a villanymotorral besegít a hajtásba – 55 és 160 km/óra között még a motort is le tudja kapcsolni, hogy „vitorlázzon" a kocsi.A motor nyolcfokozatú tiptronic automata sebességváltóval dolgozik össze, s az autó már alapkivitelben a Quattro-összkerékhajtással szerelt. A fokozott gazdaságosság, a vezetés színvonala és kényelme kényszeríti ki, hogy az A6-os sebességváltói már kizárólag automaták.Az új A6-os stabilitását, irányíthatóságát az opcionális dinamikus összkerékkormányzás is segíti. Az első tengelyen a hullámhajtómű a pillanatnyi menethelyzet függvényében változtatja áttételét. Az alacsony sebességnél a hátsó kerekeket az elsőkkel ellentétes irányban bekormányozva e rendszer növeli az A6 mozgékonyságát, és akár 1,1 méterrel is csökkenti fordulókörének átmérőjét. (Közepes és nagyobb sebességeknél az első és hátsó kerekek kormányzása természetesen azonos irányú.)A tesztautó felfüggesztése is nagyon rendben volt, tempósabb haladásnál a körforgalmakban olyan szépen tartotta íven az autót az elektronika és a futómű, ahogy ezt ma nagyon kevés autó tudja. Hangolása jól eltalált kompromisszum a kényelmes és a sportos között.