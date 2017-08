Közös összeszerelő üzemet épít a Toyota és a Mazda

Közös összeszerelő üzemet létesít a Toyota Motor Corp. és a Mazda Motor Corp. az Egyesült Államokban 1,6 milliárd dolláros beruházással az elektromos járműtechnológiai fejlesztési céllal létesített részvénycserés együttműködésük keretében - jelentette be közösen a két japán autógyár pénteken.



Az elektromos mobilitási fejlesztési együttműködésben a két autógyár részvénycserét hajtott végre: a Toyota, amely az eladási számok alapján a világ második legnagyobb autógyártója, a Mazda 5 százalékos részvénytulajdonára tett szert, a Mazda pedig cserébe a Toyota 0,25 százalékos részvénypakettjét kapta meg.



Autóipari szakértők szerint a Toyota a Mazda 5 százalékos részvénypakettjének a megszerzésével elsősorban azt kívánta megelőzni, hogy az elektromos járműtechnológia fejlesztésében folyó globális versenyben valamely fejlett technológiai befektető társaság vásároljon érdekeltséget az ötödik legnagyobb japán személygépkocsi-gyártóban.



A Mazda, elegendő források híján, korábban egyáltalán nem tulajdonított jelentőséget az elektromos járműtechnológia fejlesztésének, ehelyett minden figyelmét a belsőégésű motorok hatékonysága javításának szentelte.



A Toyota sorban köti magához az elektromos mobilitási technológia fejlesztéséhez elegendő finanszírozási forrással nem rendelkező kisebb japán autógyárakat. Már megszerezte a nagyságrendben hatodik japán autógyár, a Subaru Corp. 16,5 százalékos részesedését, és tárgyalásokat folytat a negyedik legnagyobb autógyárral, a Suzuki Motor Corp. vállalattal is technológiai együttműködés kialakításáról. A Suzuki esetében a Toyota elsősorban a kompakt autók gyártásában szerzett technológiai, valamint a délkelet-ázsiai piaci tapasztalatok megszerzése iránt érdeklődik.



A Toyota és a Mazda közös amerikai összeszerelő üzemének éves termelési kapacitása 300 ezer autó lesz, a gyár mindkét márka modelljeit gyártani fogja, konkrétan a Toyota Corolla és a Mazda új SUV crossover modelljét. Az üzem 4 ezer alkalmazottat foglalkoztat majd, és 2021-ben kezdi meg a termelést.



A Toyota eredetileg a Mexikóban jelenleg épülő üzemében tervezte az amerikai piacra szánt Corolla modelleket gyártani, ehelyett ott a Tacoma pick-up modellek készülnek majd.



A Mazda számára az együttműködés az elektromos járműtechnológiához való hozzáférés mellett annyiban is előnyös, hogy megvetheti a lábát az Egyesült Államokban, és helyben gyárthatja az ottani piacra szánt modelljeit. A Mazda legnagyobb piaca az Egyesült Államok, de minden ott eladott modelljét Mexikóból vagy Japánból kell behoznia.