Lebegtünk az ülés fölött: luxus Merciket teszteltünk Szegeden

Az egész világ megváltozik az ember örül, amikor beül egy 74 millió forintos autóba. Gondtalanná válik az elme, semmi baj nem érhet minket, biztonságban vagyunk. A luxus, ényelem és a mérnöki precizitás mintapéldánya nem engedi, hogy akár csak egy pillanatra ényelmetlenül érezzü magunkat a gépkocsiban.Ez az a pont, amikor egy egyszerű gép – mert azért legyünk őszinté , végül is csak egy autóról beszélünk, van négy kereke és gurul – továbblép és felülemelkedik önmagánál és mechanikai alkotássá alakul. Kevés ilyen autó létezik, sajnos nekem sem sokhoz volt szerencsém, de a Mercedes S63 AMG kabrió pont ilyen.Harmincöt fokos meleg ide, tűző napsütés oda, nyitott tetővel, felhúzott ablakokkal a klímaberendezés viszonylag hatékonyan temperálja az utasteret, az üléshűtés pedig kellemesen temperálja a hátsó felünket és a hátunkat. Egy 74 millió forintos autóban minden ényelmi és biztonsági extra benne van, ami csak létezik az autóiparban, ezért a részletekkel nem untatné senkit. Amúgy sem volt alkalmunk túl sok mindent kipróbálni a gázon, a féken és a kormányon ívül. Ja, és az index is remekül mű ödik.A Mercedes minden évben végigviszi magyarországi kereskedéseiben az éppen aktuális úcsmodelljeit, a legkívánatosabb és legelérhetetlenebb AMG modelleket. A kocsikat a Vásárhelyi Pál úti Mercedes-kereskedés, a Pappas Auto Kft. jóvoltából próbálhattuk ki. Az autók a Mercedes Benz Dream Cars Roadshow részeként érkeztek Szegedre. A kocsikat meghatározott útvonalon lehet csak vezetni és szigorúan 30 percre. Mi ettől a ét fontos szabálytól csak egyszer tértünk el a fotózás miatt, aminek öszönhetően a turné legérdekesebb darabjáról, az E63 AMG-ről úsztunk le.Igazából arra jó ez a rövid tesztút, hogy az ember padlóig tapossa a gázt, ijedten, rettegve, meglepődve süllyedjen bele az ülésbe, az éppen aktuális modelltől függően, majd jó nagyon rúgjon a fékbe, hogy ugyanezt átélje visszafelé, a döbbenetes lassulástól kissé az ülés fölött lebegve. És akkor még hol voltunk az autó valódi határaitól? Meg sem özelítettü azokat. Csak a forróságot sugárzó motor, a fékek szaga és az izzadt tenyér emlékeztet arra, hogy itt most nagyon rövid időn belül valami nagyon rendkívüli történt.A GT C Roadsteren egy kicsit tovább faragtak a mérnö ö , így lett 557 lóerős a teljesítmény. A szaksajtó szerint a GT C Roadster önnyen megismerhető szélesebb faráról (+57 mm), amit a nagyobb (295/35 R 19 helyett 305/30 R 20 méretű) hátsó abroncsok öveteltek meg. Ami ívülről nem látszik az a 4,0 helyett 3,7 másodperces gyorsulás, valamint a végsebesség, amelyet 302-ről 316 km/órára emeltek. íváncsi vagyok hány GT C tulajdonos tudja majd maximálisan kihasználni ezt a brutális erőt.Az ülés szorosan fogja a sofőrt és utasát, nem ényelmesen öleli, mit az S63 AMG-ben. A hangja hörgő vadállaté, amikor pedig nekiiramodik, picit meg is rázza a farát. Sőt, a örforgalomból kigyorsítva a biztonságosabbnál épp csak egy picivel több gázt tolva, meg is csusszan a feneke kifelé, de csak épp annyira, hogy érezzü , az elektronika akarja velünk elhitetni, mennyire ügyesek vagyunk. A 65 milliós kocsit már a turné budapesti állomásán eladtá , ezért csak a Bajai úti örforgalomig lehetett elvinni, ahol legyünk őszinté , egy igazi padlógázt sem volt alkalmunk nyomni. Csak simogattuk a gázpedált, hogy a törvény nyújtotta sebességhatárok özött maradjunk.Mivel már a legelső autónál megcsúsztunk az idővel, így lemaradtunk a mindenki által csodált és egekig magasztalt E63 AMG-ről, az új E-osztály legdurvább változatáról. Voltak sofőrö , akik a szájukat biggyesztve mondtá a GT C Roadsterre, hogy nem volt benne semmi ülönös, pont azt hozta, amit vártak tőle, de az E63, az valami csodás. Mondtá ezt olyanok, akik minden nap erős autókat vezetnek, sőt egyikü autóversenyzői múlttal a háta mögött áradozott a kocsiról.Mi nem bánkódtunk, hanem bevetettü magunkat a legkisebb, kicsit mellőzött Mercedes-AMG GLA45 4MATIC típusjelű méregzsákba. A 381 lóerős turbós étliteres blokk 4,4 másodperc alatt gyorsítja százra a sportautósított, terepjárós alapokra épített kocsit, amiért az általunk próbált változatban úgy 20 millió forintot érnek.Valószínűleg öregszem, de számomra ez az az AMG, amivel a mindennapokban is együtt tudné élni. Sport módban mérgesen dörög, hörög és durrog a kipufogó, komfort állásban visszavesz a huligánkodásból. A kocsit jelenleg a világ legerősebb sorozatgyártású négyhengeres turbós motorja hajtja. Hihetetlen önnyedséggel pörög fel és gyorsul a kocsi, 4,4 másodperc alatt futja a százas sprintet, mégis mosolyt csal az ember arcára rémület helyett. Persze, megy mint az állat, de ezt olyan kedvesen és szerethetően teszi. Míg az S63 olyan mint egy elefánt, ami ha megvadul, tör-zúz, a GT C Roadster az az idomított oroszlán, amelyikről nem tudni, mikor tépi le az idomár kezét, vagy fejét, addig ez a kedves kis méregzsá olyan mint a pitbullok, vagy a staffordshire terrierek: ijesztőnek tűnnek, de jó kezekben a világ legédesebb jószágai.A korábban említett műszaki adatok mellett a fedélzeti számítógépek által kiírt átlagfogyasztási adataival sem untatné senkit. Akinek ennyi pénze van autóra azt nem fogja mellbe vágni a 100 kilométerenként 20-30 literes fogyasztás sem.A végére egy másik finomságot hagytunk: az E-osztály szoft AMG változatát, az E 43 AMG-t. Ebben csak egy V6-os biturbó motor dolgozik 396 lóerővel és 520 Nm-es nyomatékkal. Ez is bőven elég a ényelmes utazólimuzinnak a 4,5 másodperces 0-ról 100 km/órás gyorsulásra.A kis GLA után ez volt a másik autó, amit el tudné hajtani a nap mint nap. Csak az a 28 millió forint hiányzik a bankszámlámról. Visszafogott, csak az értő szemek veszik észre, hogy ez nem csak egy E220d AMG optikai csomaggal, hanem egy igaz AMG. Fotóriporter kollégám íváncsi volt, milyen ha nem csak a padlógáz, satufé kombinációt gyakoroljuk, hanem a Dynamic select kapcsolót komfort állásba kapcsolva ismét az illegalitás útjára lépünk, és letérünk a kijelölt útvonalról. Kecskéstelep szű kis utcáiban próbáltuk ki mennyire élhető, fordulékony és ényelmes a kocsi. Hihetetlen hova fejlődött a technológia: egy gombnyomásra a sportosan feszes futóműből pihe-puha, lágyan ringó varázsszőnyeget varázsol. Az egyik kapubejáróban fordultunk meg, így meg tudtuk csodálni a tolatókamerát, ami HD minőségben vetíti a épet az extra hatalmas óriáskijelzőre. Mert pont a részletek legaprólékosabb kidolgozásától válik luxusautóvá egy gépkocsi.Csak azt a zsá krumplit felejtettü el megint magunkkal hozni. Évek óta szeretnénk valós örülmények özött kipróbálni egy AMG-t, hogy mondjuk milyen lehet a GT C Roadtserrel kiugrani reggel a Mars téri piacra és bedobni azt a zsá krumplit a csomagtartóba. Bár nem biztos, hogy a mély ülésből felérném a gombot, amit meg kell nyomni, hogy felnyíljon a parkoló kapuja...