Magabiztos az új Audi Q5 - magyar szívvel

Mi mennyi?

Az Audi Q5 tudja a helyét, nincs ez másként az első generációt közel egy évtized után leváltó másodiknál sem. A teljes néven Audi Q5 Sport 2,0 TDI 190LE quattro S tronic alapára szűk 14 millió forint, természetesen temérdek kényelmi és biztonsági extrával, amivel szegmensében jó ár/értékarányú modellnek számít. Ezt persze könnyedén fel lehet vinni közel 20 millióig, a mi a tesztmodell esetén is megtörtént. Azért jó hírünk is van, az autó egyedi ára csupán 16,6 millió forint.

Az új Audi Q5 műszakilag közeli rokona az új A4-esnek, így nem kell csodálkozni azon, hogy a tömegét sikerült – változattól függően – akár 90 kilóval is csökkenteni az elődhöz képest. (A rokont mi is kipróbáltuk: 2016 április 17.: Nyugodt erő: 7,2 másodperc alatt van százon a 190 lóerős dízel Audi A4-es.) A súlycsökkentés kulcsa a moduláris MLB-platform alkalmazása, ezt használja az A4, az A5 és a Q7 is.A kocsi jól néz ki. Ez a megállapítás elég hülyén hangzik, de a formával nagyon összhangban van a tesztmodellhez opcióként rendelt Daytona-szürke gyöngyház fényezés. Ez egyrészt nagyon elegáns, másrészt megnyerte az elmúlt 20 év Szeged-Budapest retúr utáni makulátlansági versenyt – ez akkor is nagy dolog, ha a február eleje nem szezonja a bogaraknak. Mintha abban az órában hozták volna ki a kézi autómosóból, fényesre törölgetve.A karakteres forma mellett az márka szerint ez az egyik legáramvonalasabb autó a kategóriában, ami a szélzajnak és a fogyasztásnak is előnyére válik. Méreteiben alig változott az új Q5, a praktikusabb elrendezésnek köszönhetően azonban több helyet kínál, mint korábban. Az első lámpákat lehet LED és Mátrix LED technikával is kérni, a dinamikus, futófényes irányjelző viszont hátul széria.Belül megjelent a kínálatban a Head up display és a virtuális műszerfal opció, az infotainment rendszer képernyője felszereltségtől függően 7 vagy 8,3 coll lehet. Ez a központi kijelző már nem süllyesztett, mondván, eljön az idő, amikor az autóban szállva – a mostani kijelző – helyére pattintjuk a személyes használatú tabletünket.A vezető maga dönti el, milyen adatokat szeretne látni a virtuális műszerfalon, mekkorában óhajtja a kilométerórát és a fordulatszámmérőt, s választhat a navigációs nézetek között is. Sőt a középkonzol tetején lévő képernyőről a térképet – óriási méretben – behozhatjuk a kormány mögé is. Így a navigációért sem kell oldalra pillantani, ami maximálisan biztonságos és vezetőbarát megoldás. További praktikuma, hogy az anyósülésen utazó mást babrálhat a központi a kijelzőn – ami nem érintőképernyő, a forgótárcsás kontrollerrel és a közvetlen funkciógombokkal lehet barangolni a könnyen kiismerhető praktikus menürendszerben.A sofőr hamar megtalálja a magának kényelmes ülés és kormánybeállítást, az utasoknak sincs okuk panaszra sem térben, sem minőségben. Az anyagválasztás igényes, az illesztések minőségiek, az ülésfűtés gyors és hatékony, a 3 zónás automata légkondi pedig szépen osztja el a meleget is.Az A5-esben magyar szív dobog: az általunk próbált kétliteres 190 lóerős TDI is Győrben készül – dinamikus, kulturált és korrekt. És takarékos, városban 5,4, országúton 4,8 liter az étvágya a gyári adatok szerint. A 133 g/km CO2 kibocsátás ekkora vashoz képes egészen barátságos. A hétfokozatú, kettős tengelykapcsolós, átdolgozott S-tronic automata váltó szépen dolgozik, jó partnere a meggyőző dízelnek. Kapcsolókarja rövid és „vaskos", de ez nem véletlen, kézpihentető funkciója is van, ami magyarázza az elsőre szokatlan kialakítást.Az általunk próbált tesztmodell négykerekes volt, ám a hátsó tengely hatása csak akkor kapcsol be, ha az autó úgy dönt, hogy szükséges. Teszi ezt 0,2 másodperc alatt, s többnyire teljesen észrevétlenül, a sofőr csak azt tapasztalja, hogy hiába változott valami az útviszonyokban, a stabilitás maradt.Újdonság, hogy a futóművet acél helyett szintszabályozós légrugókkal is lehet rendelni, ami nem csak a komfortnak tesz jót, de a terepjáró képességnek is, mivel a segítségével fel lehet emelni az autó hasát. Akkor is jó szolgálatot tehet a légrugó, ha nehéz tárgyakat kell a 610 – maximum 1550 – literes csomagtartóba beemelni, mivel le tudja süllyeszteni az autó hátulját. A motoros hátfalmozgatás pedig már csak a desszert.