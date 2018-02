Majdnem hómenők voltunk Eplényben - galéria

Immár negyedszer rendezte meg Eplényben a nagy sikerű Hómenők téli quattrofesztiválját a Porsche Hungaria. Hó sajnos nem volt a bakonyi síparadicsomban, bár egy pályát ágyúzással és nem kevés munkával sportolásra alkalmas állapotba hoztak a szervezők, hogy a vendégek sílécet vagy hódeszkát is csatolhassanak két tesztút között. Így azután a tavalyi, klasszikus havas driftelés elmaradt.Minden más rendben volt, a legnagyobb létszámú hazai quattroflotta tesztvezetését biztosította február első napján az importőr. Mi a tesztet már útban odafelé megkezdtük, mégpedig egy Audi SQ7 4.0 TDI quattróval. Annyi ideig sajnos nem vezettük, hogy hibát is találjunk a négyliteres 435 lóerős V8-as motorral hajtott autóban. Pedig nem is a legegyenesebb úton közelítettünk Eplényhez, és az alsóbbrendű útvonalak spontán tesztszakaszoknak is alkalmasak voltak.

Elemi erővel



Szerencsénk volt a ralivilág kultikus autójához, a híres Audi S1-hez is, igaz, csak jobb egyben. Ezzel az autóval kb. három évtizeddel korábban versenyeztek utoljára – villogva „dúrta le" a keskeny útról a profi sofőr a normál tesztelőket. Őt sem zavarta, hogy jobboldalt föld, baloldalt beton volt az abroncsok alatt. Minimum kétszer akkora tempóban közlekedett, mint az izmosabb autót hajtó úrvezetők, pedig elektronikai segítsége sem volt. – Ment, mint állat – mondanák faluhelyen, pedig bukótér nemigen volt, a derék méretű fatörzsek elég komoly lassulást biztosítottak volna. És a tesztút felénél természetesen nem Y-ba fordult meg, hanem driftelve, és meglehetősen szűk helyen. A 2,2 literes turbómotor egyébként 460 lóerős volt, és 3,5 másodperc alatt gyorsította százas tempóra az 1050 kilós autót.

Az Audival olyan előzésekbe is bele lehetett menni, ami átlagos vezetőnek már nem normális, de ekkora nyomatékkal ez nem volt gond. Ahogy a tempós kanyarsebességgel sem. A hibát – ami persze megközelítés kérdése – csak az íróasztal mellett találtuk meg, amikor megkaptuk az árajánlatot: a 28 millió forintos alapárú modellt néggyel még tovább is extrázta az importőr...Megérkezés és regisztráció után beszállókártyát kaptunk, e sorok írója a régi „szerelem" okán elsőre egy Škoda Octavia Scout modellt választott. A 150 lóerős nyomatékos dízel rendben volt, az összkerekes hajtás előnye leginkább a fel- és levezető szakaszokon domborodott ki Eplényben. A pályához vezető szakasz aszfaltburkolata két szembejövő autónak kevés volt, a szervezők ezért mindkét oldalon feltöltötték azt, és folyamatosan karbantartották. Két kerékkel a kissé felázott földön, kettővel az aszfalton – nagyobb tempó mellett is stabil és jól irányítható maradt a Škoda.A 20 modellből – köztük nyolc Volkswagenből, négy Audiból és három SEAT-ból – lehetett választani, mi mégis egy újabb Škoda mellett döntöttünk. Ez lett a Karoq, mondván, a Kodiaqot az áprilisi Pótkerékben már próbáltuk, nemrégiben megérkezett kisebb testvérét még nem. Méretre a hétköznapokra ez is tökéletesen elég, a 150 lóerős motort sem éreztük gyengének, és az összkerékhajtás is észrevétlenül dolgozott. Ezzel nem az országúti tesztvonalat, hanem a murvás szakaszokkal tarkítottat választottuk, száguldani persze nem lehetett, de azért szedte az abroncsait rendesen. Akinek nagy a Kodiaq, nem dönt rosszul, ha a kistesót választja.Egyebek között próbára fogtuk a Volkswagen T6 Multivant is, a 204 lóerős motorral, amiben inkább a személyautós jegyek domináltak, mintsem a haszonjárművesek. A nagyobb doboz sem volt gond, nem billegett az autó tempósabb kanyarsebességnél sem.Az autómentes szünetekben is kitűnő házigazdának bizonyult a Porsche Hungária, aki a lejtő ördögeként a sípályán is ki akarta próbálni a sebességet, ezt bátran megtehette. Forró teát „minden kilométerkőnél" kínáltak, és persze az étel-ital is rendben volt. Nekünk ebből legjobban a marhagulyás jött be, de nem csak a húsimádókat kényeztették el a szervezők.