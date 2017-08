MAN teherautógyár: a dízeljárművek belvárosi kitiltása valóságos káoszt okozna

Óva int mindenkit a dízelmotor "kiátkozásától" a MAN teherautógyár üzemi tanácsának elnöke, a Volkswagen konszern felügyelőbizottságának a tagja, Saki Stimoniaris.



A dpa hírügynökségnek adott nyilatkozatában rámutatott: az Euro-6 normás határértékek 2013-as bevezetésével a tehergépjárművek nitrogén-oxid-kibocsátása 80 százalékkal csökkent, a szállópor-kibocsátás pedig szinte már nem is mérhető.



A dízeljárművek belvárosi kitiltása valóságos káoszt okozna - mondta, hiszen még a mentőautók sem közlekedhetnének. Németországban a "dízel" már az év szitokszavának számít és ebben a formában a dízelről magáról is csak Németországban alakult ki vita.



A Volkswagen leányállataként a MAN haszongépjármű gyár nagy erőfeszítéseket tesz az alternatív hajtási technológiák kifejlesztése terén. Még nagyon sok időnek el kell telnie azonban ahhoz, hogy egy negyven tonnás kamion elektromos hajtással el tudjon jutni például Münchenből Hamburgba. És ez nem csak járműtechnológiai, hanem infrastrukturális kérdés is. Nem beszélve arról, hogy maguknak a járműveknek is megfizethetőknek és gazdaságosan üzemeltethetőknek kell lenniük - fejtette ki a MAN üzemi tanácsának az elnöke.