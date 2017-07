Már csak az inflációt követi a casco drágulása

A Netrisk.hu adatai szerint 2017 első félévében a személyautók átlagos cascódíja 77 600 forint volt, ami mindössze 2,1 százalékkal magasabb a 2016 hasonló időszakában mért 76 000 forintos szintnél. Két év alatt jelentősen, 20-ról 30 százalékra emelkedett azoknak az autósoknak az aránya, akik a casco mellé valamilyen kiegészítő biztosítást, elsősorban üvegkár önrészét kiváltó vagy autósegély biztosítást is kötöttek. További pozitív fejlemény, hogy egy év alatt 42-ről 51 százalékra nőtt a legkedvezőbb (10 százalék vagy 50 ezer forintos) önrészt választók aránya.A 2,1 százalékos díjemelkedés azt mutatja, hogy gyakorlatilag megállt a korábbi időszakok gyors díjemelkedési tendenciája: egy évvel ezelőtt a növekedés mértéke még meghaladta a 12 százalékot. Az elmúlt félév során is azok az autósok válthattak legkedvezőbb díj mellett cascót, akik az évfordulón lecserélték szerződésüket: az ő átlagdíjuk 55 600 forint volt, ami csaknem 40 százalékkal kedvezőbb, mint az új autót vásárlók 91 700 forintos átlagos éves díja.Beigazolódni látszik a biztosítóknak az a stratégiája, hogy egyre kedvezőbb díjú termékekkel igyekeznek a korosabb járműveket is fedezetben tartani: a casco-szerződések több mint 37 százalékát 8 évesnél idősebb autókra kötötték. Mindez azért is fontos, mert a hazai gépjárműpark átlagéletkora mára elérte a 14 évet.

„Kedvező fejlemény, hogy tavalyhoz képest 42-ről 51 százalékra nőtt azok aránya, akik a jóval kedvezőbb, 10 százalék/50 ezer forintos önrészt választották – magyarázza Sebestyén László, a Netrisk.hu vezérigazgatója. – A magasabb önrész ugyanis káreseménykor jobban terheli a pénztárcánkat, hiszen a biztosító kártérítésére csak az önrész szintjét meghaladó károk esetén számíthatunk."Szintén kedvező változás, hogy míg két évvel ezelőtt még csupán a megkötött casco-szerződések ötödéhez kötöttek valamilyen kiegészítő biztosítást, 2017 első felében ez az arány már elérte a 30 százalékot.

A cascót kötő ügyfelek 13 százaléka bővítette fedezetét üvegkár-önrészbiztosítással, 9 százalékuk autósegély-biztosítást, további 4 százalékuk valamilyen élet- vagy balesetbiztosítást kötött. Ezek mellett – jóval kisebb gyakorisággal – főként az avulásmentességet, illetve a kölcsönjárművet biztosító termékeket választották a szerződők.Az elérhető magasabb kedvezmény miatt a kötelező mellett immár a casco-díjakat is egyre növekvő számban fizetik ki egy összegben: az ilyen konstrukciók aránya egy év alatt 45-ről 48 százalékra emelkedett. Ez az arány ugyanakkor továbbra is jelentősen elmarad a jóval alacsonyabb átlagdíjú kgfb kapcsán tapasztalt 70 százalékos mértéktől.Ma már a cascót mindössze 26 százaléknyian fizetik be csekken. A kötelező biztosításnál ez az arány még mindig 37 százalékos, részben annak a régi beidegződésnek is köszönhetően, hogy a díjfizetés igazolását korábban a csekk feladóvevénye jelentette.