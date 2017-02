Megadták magukat a gázolajszagú üzemanyagot tankoló autók Kisteleken

Belányi Gyula egy nyeregtankos autó alatt. Ilyenkor mindkét oldalról le kell szívni a rossz üzemanyagot. Fotó: Török János

Olvasónktól tudtuk meg, hogy nem megfelelő üzemanyagot kapott a kisteleki OMV-töltőállomáson, és szerelőhöz kellett vinnie az autóját – úgy fogalmazott, gázolajat töltöttek a kocsijába benzin helyett. Nem csak ő járt így, a kúton részletes tájékoztatás olvasható arról, mi a teendője azoknak, akik 95-öst tankoltak volna, de mást kaptak.A február 3-án, pénteken 14 órától szombaton 17 óráig 95-ös benzint vásárlóknak szól a közlemény, miszerint a „töltőállomás nem a megrendelt és a szállítólevélen feltüntetett üzemanyagot kapta és szolgálta ki, önhibáján kívül". Kérik az érintetteket, hogy szakemberrel távolítsák el az üzemanyagot, majd a tankolást igazoló blokkal és a javításról szóló számlával jelentkezzenek a töltőállomáson.Ha nincs meg a blokk, akkor is van megoldás: a vásárlás időpontjából, a rendszámból videofelvételen visszakeresik az esetet, és a kasszaadatok alapján megoldják a kártérítést. A kulturált hangvételű, hibát elismerő levél elnézéskéréssel zárul – ha már megtörtént a baj, legalább a kezelése korrekt.– Előrevettük az ilyen autót, hogy gyorsabban megoldódjon a probléma – mondta Belányi Gyula kisteleki mérnök-vállalkozó, autószerelő mester, aki két fiával viszi a műhelyt és az alkatrész-kereskedést. Hozzáteszi, ismeri a kutasokat, és próbálnak nekik és az ügyfeleknek maximálisan segíteni.

Drága lehet a mellényúlás



Félretankolásnál jó esetben a motorban nem esik kár, és megússzuk egy tankleszívással. A benzin helyett dízel variáció csak a régebbi autóknál fordulhat elő, hiszen a dízeles töltőpisztoly csöve nagyobb átmérőjű, így nehéz beleszuszakolni a benzines autók töltőnyílásába. A dízelautókba benzint tenni költségesebb. Ha a motort már beindítottuk, a direkt befecskendező rendszerre hamar keresztet is vethetünk. A benzin a dízel kenőréteget azonnal lemossa, így az első áldozat a pumpa. Minél tovább jár a motor, annál nagyobb a kár – ha észleljük a félretankolást, ne indítsuk be a motort! Ha jár, azonnal állítsuk le, és hívjuk a szervizt.

Kiderült, hétfőn három autót tisztítottak ki, minddel haza tudtak még menni, de volt, akinek hamar gyanússá vált, hogy valami nem stimmel. Akadt, akinek 62 liter üzemanyag bánta, másnak csak 20 liter. Volt köztük egy BMW is, nyeregtankkal, itt a kardántengely melletti mindkét tartályból le kellett szívni a nem megfelelő – gázolajszagú – üzemanyagot. Négy munkaórában a legbonyolultabb beavatkozást is megoldották, benzinszűrőt minden esetben cseréltek, a gyertyákat csak az egyik autóban kellett. A szerelő hangsúlyozta, sok múlt azon, hogy 10 literre tankolt valaki 40-et vagy fordítva – egészen más a hígítás, és más a motor viselkedése is.Nemcsak Belányiéknál, a kisteleki Czékusnál is javították az érintett autókat – tegnap délutánig ötöt. Elmondták, volt, aki nagyon bevásárolt, de errefelé inkább az a jellemző, hogy az emberek 2-3000 forintért tankolnak. Egy Opel egészen Balástyáig elgurult, és csak ott adta meg magát. A főutcán található, autósboltot is üzemelő műhelyben megtudtuk, szűrőt és gyertyát is kellett cserélni a kocsiban, de túléli.Megkérdeztük az OMV-t, mi ilyenkor a protokoll, mennyire károsodhat a motor, a katalizátor és a kipufogó, hány autó érintett az ügyben, és hogyan kerülhetett a benzin helyére gázolaj. – A kisteleki OMV-partner töltőállomáson egy előre nem látható műszaki hiba miatt az üzemanyag minősége rövid időre eltért a megkövetelt sztenderdektől – írta a társaság. Amint a hibát észrevették, a töltőállomás üzemeltetőjével közösen azonnal megkezdték annak elhárítását, a munka jelenleg is zajlik. Az OMV partnereivel közösen kompenzálja a károkat. A kúton a műszaki hiba elhárításáig a 95-ös prémium üzemanyag az alap 95-ös benzin áráért vásárolható meg. Azt, hogy pontosan mit szolgáltak ki bő egy napon keresztül a kisteleki kúton 95-ös benzin helyett, nem tudjuk, ez egy laborvizsgálat után derülhet ki.