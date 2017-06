Meggyőző volt az új BMW 5-ös

Hely a tetőn

2017 márciusában ünnepelte világpremierjét az új 5-ös sorozat plug-in hibrid hajtáslánccal felszerelt modellváltozata is, a BMW 530e iPerformance modell. A négyhengeres benzines és az elektromos motor alkotta eDrive hajtáslánc 252 lóerő maximális rendszerteljesítményre képes. Ezzel egy időben érkezett meg az utakra a 462 lóerős biturbó V8-assal hajtott BMW M550i xDrive is, amely átvette a csúcsmodell szerepét.

Itt a kombi is

Néhány hónappal a szedán után már be is mutatkozott az új BMW 5-ös Touring legújabb generációja. Az európai piacra tervezett modell 36 milliméterrel hosszabb, 8-cal szélesebb és 10-zel magasabb elődjénél, a tengelytávja 7 millimétert nőtt. Csomagtere 570, lehajtott ülésekkel 1700 literes, természetesen mindkettő nagyobb, mint a szedáné. Alapáron jár az elektromos csomagtérajtó nyitás, és a külön nyitható hátsó szélvédő. Szintén nem kell felárat fizetni a hátsó futómű szintszabályzással ellátott légrugózásáért. Erre szükség is van, mert a kocsi terhelhetősége 120 kilogrammal, 730 kilogrammra nőtt.

Több szempontból is nagy szám a BMW új 5-ös sorozata, ez már a 7. generáció. 1972 óta gyártják, a Müncheni Olimpián debütált és azóta több mint 7,6 millió talált gazdára belőle. Az utolsó 6 évben is bő kétmillió, így nem csoda, ha a formatervező – ami jó, azon ne változtass meggondolásból – csak nagyon óvatosan nyúlt hozzá a vonalvezetéshez és profi szem kell ahhoz, hogy az újat a régitől megkülönböztessük. Így persze az érkező generáció nem rombolja annyira az előző árát a használt piacon, de sokan kritikaként fogalmazzák meg a már-már ráncfelvarrásnál is kisebb külső változást.Bezzeg a Bangle 5-ös néven elhíresült karosszériában egyetlen közös vonalat sem lehetett felfedezni az elődmodellhez hasonlítva, igaz, meg is osztotta az autósszakmát és a BMW-seket is rendesen. Nekem is nagyon sokat kellett vele barátkozni és inkább csak megszoktam és szerintem minden változtatás jó irányba történt. Így kifejezetten tetszetős a legújabb forma, ami nem ment a karakteresség rovására. És engem nem zavar túlságosan, ha úgy kel megmutatni, mi az új. A legfontosabb különbség, hogy az első lámpák szögletesebbek lettek, de hátulról is leginkább a lámpák rajzolatáról lehet elkülöníteni az új 5-öst a régitől.Ami viszont fontos, hogy az autó jobb menetteljesítménnyel, több vezetést támogató rendszerrel és egy vadonatúj, innovatív operációs rendszerrel érkezett. Az alumíniumból és nagy szilárdságú acélból készült elemekkel az új BMW 5-ös limuzin tömege 100 kilogrammal csökkent az elődmodelljéhez képest. Megjelent az aktív hátsókerék-kormányzás, ami a BMW xDrive összkerékhajtással is társítható.Az 5-ös BMW hetedik generációjában mutatkozik be a „kikerülési segéd", a keresztirányú forgalomra figyelmeztetés, a korábbinál pontosabb sávváltást segítő asszisztens, valamint az aktív oldalirányú ütközést megelőző rendszerrel összedolgozó sávtartó asszisztens is. Ez utóbbit mi is kipróbáltuk, természetesen az ütközést megelőző rendszer aktiválása nélkül. Szépen besegített és tartotta diszkrét kormányzással a sávban a BMW-t, mindaddig, amíg ránk nem szólt a rendszer, hogy tessék vezetni. Aktiválva, a több fokozatban állítható távolságtartó tempomattal kombinálva tulajdonképpen nem is érhet bennünket nagy baj: a sávot nem tudjuk véletlenül elhagyni, az előttünk lévő nem érjük utol, mert helyettünk fékez – veszély esetén akár állóra is. Senkit nem biztatnék, hogy álmosan vagy fáradtan vezessen, de az új 5-ös ilyenkor nagy segítség. Nulla és 210 km/óra között képes a vezető helyett gyorsítani, fékezni és kormányozni, vagyis akár álló helyzetből elindulni és újra megállni a forgalom tempójában.A felszereltebb modellváltozatoknál a navigációs rendszer, a telefon és a szórakoztató alkalmazások mellett a jármű aktuális beállításai is megjelennek a méretes és nagy felbontású központi kijelzőn. A rendszert a vezető az érintésérzékeny iDrive Controllerrel, hangutasításokkal és a 7-es sorozatban bemutatott gesztusvezérléssel is működtetheti. Ez utóbbit kipróbáltuk és némi gyakorlatozás után ment is a „mutogatós" üzemmód. Fontos, hogy színes Head-Up kijelző újabb generációja már 70 százalékkal nagyobb kivetítő-felületen dolgozik és hasznos, tényleg nem kel a szemünket levenni az útról.A bajor gyártó az új BMW 5-ös limuzint már az alapfelszereltség részeként LED-technológiás első fényszórókkal szereli fel, amelyhez extraként akár 500 méteres fényszóró-tartományt kínáló, adaptív kanyarfénnyel és elvakítás-mentes távolságifényszóró-asszisztenssel kiegészített LED fényerő-elosztás is kérhető.Az általunk próbált modellben a 2 literes 190 lóerős kulturált dízelmotor dolgozott, 400 Nm-es maximális nyomatéka már 1750-es fordulattól a vezető rendelkezésére áll. Ezzel 7,6 másodperces százas gyorsulásra és 232 kilométeres végsebességre képes a 16 mázsa önsúlyú, négykerék hajtású BMW 5-ös. Vegyes használatra 5 liter a hivatalos gyári adat és a CO2-kibocsájtás is 130 alatt marad – mindkettő dicséretes.Az új 5-ös BMW-be 13,6 millió forint alatt nem ülhetünk, az általunk próbált nyolcsebességes Steptronic automataváltós xDrive temérdek kényelmi és biztonsági extrával 22,7 millió forint, de ebből már értelmes opcionális felszerelés nem maradt ki.