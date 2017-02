Minden 5. magyar autós extra veszélyt jelent

A kutatás háttere:



Az Automax online kutatás keretében vizsgálta a magyar autósok autógumi kiválasztásával és cseréjével kapcsolatos szokásait, a felmérésben összesen 3776-an vettek részt. Az adatfelvételre 2017. január 17. és 2017. január 30. között került sor. A kutatás nem reprezentatív.

Minden 5. magyar autós egy évszakos gumival közlekedik egész évben, derült ki az Automax friss felméréséből, melyben 3776 sofőr vett részt.- Öröm az ürömben, hogy azok a gépjárművezetők, akik spórolnak a biztonságon, jellemzően inkább téli gumival járnak egész évben, így jóval kisebb a kockázat. Ugyanakkor a téli gumi nyáron sokkal gyorsabban kopik, hiszen nem a meleg aszfaltra van optimalizálva - mondta Nagy Tibor, az Automax ügyvezetője.Az autó korával együtt jár, hogy van-e évszaknak megfelelő gumi: minél öregebb egy gépjármű, annál valószínűbb, hogy tulajdonosa ugyanazzal az egy évszakos abronccsal közlekedik télen-nyáron.- Sajnos mindez azt is jelenti, hogy a már egyébként sem tökéletes műszaki állapottal rendelkező, és általában véve a modernebb biztonsági megoldásokat még nem tartalmazó autók sofőrjei komoly kockázatot jelentenek. Esetükben jobb választás lehetne a négy évszakos abroncs, ami egyre gyakoribb választás a magyar és a külföldi autósok körében egyaránt - tette hozzá az Automax szakembere. Az évszaknak megfelelő gumihasználat leginkább a családosokra és a felsőfokú végzettséggel rendelkezőkre jellemző: ők azok, akik számára fontosabb a biztonság.Persze ahhoz, hogy megfelelő legyen a tapadás, nem elegendő az évszaknak megfelelő abroncs. A gumik például a gyártástól számítva 10, felszereléstől számítva 5 évig használhatók biztonságosan. Ezenkívül szükséges még a megfelelő profilmélység, amit a jogszabály 1,6 milliméterben határoz meg, ezt az Automax kutatásában résztvevők kétharmada jól is tudta.- Ez egy olyan minimum, ami alatt a rendőr is büntethet, de a téli gumikat már 4 milliméter alatt érdemes cserélni. Nem véletlen, hogy több környező országban nemcsak kötelező téli gumi használatot írnak elő, de például Csehországban és Ausztriában 4 milliméteres profilmélységet is - mondta Nagy Tibor.A nyári gumik esetében kicsit más a helyzet, a szakember szerint itt a biztonságos profilmélység 2,5-3 milliméter, amire a hamarosan bekövetkező csere során érdemes odafigyelni.- Az autósok többsége jól tudja, hogy a jogszabály 1,6 millimétert ír elő a minimális profilmélységre, de azzal is tisztában vagyunk, hogy ez a megfelelő tapadáshoz - különösen esős időben - már nem elég. A válaszadók 60 százaléka szerint a biztonságos futófelület javasolt, minimális mélysége 2,5 milliméter, vagyis a magyar gépjárművezetők tájékozottsága ezen a téren kifejezetten jónak mondható – tette hozzá a szakember.A nyári gumira való váltáskor 10 autósból 9 a hőmérő higanyszálát figyeli, de csak az autósok 56 százaléka tudja jól, hogy pontosan mikor érett meg a csere: ha már tartósan 7 fok felett van a napi átlaghőmérséklet, ideje cserélni! Aki inkább időpont alapján cserél, azok többsége ezt március 15-e után cselekszik.- Sok autósban él még az emlék a márciusi havazásról, így az utóbbi években a naptár alapján választók inkább nem kockáztatnak. Ha pedig új nyári gumi beszerzésére kerül sor, elsősorban a teszteredményekre támaszkodnak, de fontos szempont még a márka, a szakember tanácsa és az ár is - mondta Nagy Tibor.