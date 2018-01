Mindent vitt a Vitara - új autóra igaz a vedd a hazait

Rezsicsökkentés



Ugron Gábor beszélt az e-gépjárművek vásárlásának támogatásáról is, kiderült, 2017-ben 600 pályázatot adtak be 735 autóra. A támogató okiratokat kiállították 643 autóra, és 260 jármű esetében ki is fizették a pénzt. A szakember hozzátette, dolgoznak a pályázati rendszer felgyorsításán. Az ügyvezető igazgató felidézte azt is, kormányzati döntés alapján 2030-ra az állami tulajdonú autók 30 százalékát tisztán elektromos meghajtásúra cserélik.

2017-ben itthon 116 ezer 300 új személygépkocsit értékesítettek, 20 százalékkal többet, mint az előző évben. – A növekedés mellett örvendetes trend, hogy kezdenek visszatérni a magánvásárlók, és már 60 százalék alá került a flottás beszerzésű autók aránya – fogalmazott Erdélyi Péter , a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) ügyvezető elnöke év eleji budapesti sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, a válság után átléptünk egy Rubicont, de még sok van előttünk, hiszen a 2017-es esztendő adatai „csak" a 2001-es év eladásainak felelnek meg.Az MGE az új személyautók piacán 7,5 százalékos növekedésre számít 2018-ban, ez 125 ezer új gépkocsi forgalomba helyezését jelentené. – Az új kishaszongépjárművekből várhatóan mintegy 21 ezer kerül forgalomba 2018-ban, ez 5 százalékkal haladja meg a tavalyi számot – ismertette Erdélyi Péter. Ezen a területen ugyan 7 százalékkal csökkent az értékesítés 2017-ben az előző évhez képest, de erre számítottak is a növekedési hitelprogram kifutása miatt.2017-ben ismét Suzukiból kelt el a legtöbb, 15 ezer 161, ami több mint 13 százalékos piaci részesedést jelent. A japán márka eladásának nagy részét a két esztergomi gyártású modell adta, a piacvezető Vitarából 8786, az abszolút listán 4. helyezett SX4 S-Crossból 3407 fogyott. A két SUV-hoz képest eltörpül a többi Suzuki, az egykor oly népszerű, ma már Japánból érkező Swiftből például csupán 853 modellt tudtak értékesíteni.A márkák eladási listáján a Suzukit a Ford (11 ezer 372), valamint a ©koda (10 ezer 523) követi. 2016-ban szintén a Suzuki állt az élen és a Ford volt a második, azonban a harmadik hely akkor még az Opelnek jutott, amely idén lecsúszott a dobogóról, és „csak" negyedik lett 10 ezer 189 értékesített autóval.A statisztikákból az is kiderül, hogy 2017-ben a Suzuki Vitara mögött a második helyet a típusok eladási listáján a ©koda Octavia szerezte meg, ami nem véletlen, hiszen mindkét modellből sokat vásároltak a rendőrség számára. A Dacia Duster tavaly nem kapott szerepet ezekben közbeszerzésekben, mégis harmadik tudott lenni úgy, hogy az öreg, kifutó első generációt a friss modellváltozat csak februárban követi majd. A toplista alját böngészve kiderül, hogy 2017-ben 124 Porschét, 19 Maseratit, 14 Teslát, 6 Ferrarit, 4 Bentley-t, és 1-1 Lamborghinit és Cadillacet is forgalomba helyeztek az Magyarországon.2017-ben 155 ezer 400 használt személyautót importáltak és helyeztek forgalomba Magyarországon. Sajnálatos módon a behozott kocsik döntő többsége öreg – az átlagéletkoruk 12 év feletti –, és ezek nem igazán javítják a magyar autópark 14 év feletti átlagéletkorát. A behozott modellek kétharmada 10 évesnél idősebb, és csak a tizede fiatalabb 5 évesnél. – Európában csak Görögországban és Lengyelországban rosszabb a helyzet, ott még a magyarnál is öregebb a járműpark – jelentette ki Erdélyi Péter, aki szerint a használt autók importjának szabályozásában jelentős változásokra lenne szükség.

Két keréken



A motorkerékpár-piac adatait Zámbó Balázs, az MGE elnökségi tagja ismertette. Kiderült, tavaly csaknem 2286 új motor került forgalomba Magyarországon – gyakorlatilag a 2012-es mélypont óra töretlen a növekedés. Legnagyobb mértékben az 500 köbcentiméter feletti motorok fogytak, ezekből 1444 talált vevőre. 2018-ra további 10 százalékos növekedésre és 2500 eladott modellre számít a szakma. A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a regisztrációs adó motorokat terhelő része az egyesület javaslata ellenére változatlan, ami megnehezíti a jelentősebb bővülést.

Az autósvilág tetten érhető változását, a villamosítást jelezte, hogy idén először tartott vendégként prezentációt az MGE rendezvényén Ugron Gábor, az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. ügyvezetője. Azt vizionálta, hogy 2030-ra tízszázalékos lehet az elektromos autók részaránya Magyarországon. A fejlődéshez természetesen elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, az országot teljesen lefedő e-töltőállomások kiépítése. Idén a tervek szerint 300 telepítését kezdik meg, és 1000-1200 állami tulajdonú töltőpont létesítését tervezik. A cél, hogy az első félév végére mintegy 300-330 állami és további 200-210 önkormányzati tulajdonú e-töltőkút üzemeljen az országban.