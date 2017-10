Nagy dobás lett a Volkswagen Arteon

Extralista. Az Arteont akciók nélkül 10 millió forinttól kínálja a Volkswagen, ez kézi váltót és 150 lóerős kétliteres motort jelent. Az általunk próbált legmagasabb, R-Line felszereltségű modell, 13,8 millió forinttól indul. Ezen felül a tesztautóba belepakoltak egy nagy marék extrát, köztük a panoráma üveg tolótetőt, a könnyűfém keréktárcsát, a LED-es főfényszórót és a dinamikus fényszóró szabályozást, a sávváltást segítő rendszert, a fűthető első szélvédőt, az automata parkolást, a közlekedési táblát felismerő rendszert, egy rendes rádió-navigációt és némi alcantara-bőrt. Mindez néhány millióval megdobja az árat. A márka, szokása szerint minden bemutatóautó meghirdet saját portálján, az általunk próbáltat valamivel 14 millió alatt kínálják.

Erősen feszegeti a márka kereteit az új prémiummodell, az Arteon, a Volkswagen nem arról híresült el, hogy az érzelmekre hasson. Passat fölé pozicionált CC-utód formájával és megjelenésével is színesebbé tette Volkswagenről alkotott képet. A szakújságírók kiszúrták, hogy az Arteonnak a leghosszabb a motorháztetője az egész VW-konszernen belül – ez jót tesz az eleganciának.Látványos, és a kocsit optikailag még szélesebbé teszi az, hogy a hűtőrács vízszintes vonalai összefutnak a lámpatestek „csíkjaival." Stílusbravúr, ahogyan a motorháztető belevág a sárvédőkbe, és tényleg szép a kerekek felett, az erősen csapott ötödik ajtónál kiszélesedő karosszéria. Hátulnézetből nem kevés Porsche utánérzése van az embernek, de ez pozitív és persze a családban marad.A luxus- és kupé jelleget erősítő keret nélküli ajtók mögött hatalmas a hely. A 4862 milliméter hosszú és 1871 milliméter széles autóban elöl és hátul is minden rendben van. Elegendő a lábtér és a második üléssoron sem veri be a fejét az utas a tetőbe, ahogy ez a szépségért beáldozott a CC-nél gyakran megesett. Az 563 literes csomagtér több, mint korrekt, ez a támlák ledöntése után egészen 1557 literesre bővíthető.Belül azért ott van a Passat-alap. A kormány, a műszerfal, az óra, a szellőzők kialakítása, a váltó környéki gombok és a klímapanel is mind-mind ugyanazok, mint a Passatban. Az egyetlen érdemi különbség az infotainment rendszerben van, ez méretesebb és teljes egészében érintőpaneles lett.Három komoly technikai újítással dobták piacra az Arteont. Az első a fejlettebb távtartós tempomat, amely már figyeli a sebességkorlátozásokat, a kanyarokat, a körforgalmakat, és így például az utóbbi előtt lelassít az áthaladáshoz szükséges biztonságos sebességre. Ha ezt együtt használjuk az aktív sávtartó asszisztenssel, az autó gyakorlatilag hosszú másodpercekre önvezetővé válik és komolyabb ívű kanyarokat is legyűr az automata kormányzás. De csak egy ideig, utána ránk szól, figyelmeztet, sípol-dobol. Ha nem reagálunk, aktiválja magát a másik technika újítás, a vészhelyzeti-asszisztens. Ez, ha a vezető rosszul lesz, nem csak lefékezi, hanem a jobb oldali sávba kormányozza és meg is állítja az autót.A harmadik említést érdemlő technika újdonság egy olyan kanyarkövető fényszóró, ami a GPS-szel áll kapcsolatban, így pontosan tudja, hogy a következő kanyarban milyen mértékben forgassa el a fényszórókat. Ez utóbbiak természetesen LED-esek és adaptívak, vagyis nem vakítják el a szemben jövőket, miközben mi nagyon jól látunk.Az általunk próbált 2 turbós, 2 literes 240 lóerős dízelmotor több mint meggyőző volt az Arteonban, az 500 Nm-es maximális forgatónyomaték magáért beszélt. E motornál az alapkivitelhez tartozik az összkerékhajtás, az elektronikus differenciálzár és az adaptív futómű-szabályzás is. A 18 mázsás saját tömegű autó 6,5 másodperces százas gyorsulása és a 245 km/órás végsebesség már belépő a felső kategóriába. A hétsebességes DSG automata váltó harmonikusan dolgozott mögötte, és persze több fokozatot is visszakapcsol, ha némi bambulás után nyomtunk egy kövér gázt.