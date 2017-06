Nagy vagány: itt a Mazda CX-5

Szegedre is megérkezett a Mazda CX-5, a kompakt szabadidő-autó második generációja a felfrissített dizájnnal, tisztább motorokkal és egy sor új technológiával mutatkozott be. Vonalvezetésében több motívumot is átvett a CX-3-asból, miközben az arányai felismerhetőek maradtak. Nem változott a 2,7 méteres tengelytáv, a rövidebb túlnyúlások miatt a kocsi hossza 5 millimétert csökkent.Maga a karosszéria 10 mm-rel szélesebb, mint korábban, az A-oszlopot 35 mm-rel tolták hátrébb, és vadonatúj hűtőmaszkot is terveztek a kocsinak. Keskenyebbek, elegánsabbak lettek a lámpatestek, de a tetővonalat és a C-oszlopot is megváltoztatták a tervezők.A motorkínálat érdemben nem módosul, 2,0 és 2,5 literes szívó benzinmotorokkal és 2,2 literes turbódízellel kapható az autó – hatfokozatú kézi és automatikus váltókkal. Alapban csak elöl hajt a CX-5, de felárért összkerékhajtás is rendelhető lesz. Az elődnél mintegy 300 ezer forinttal drágább új CX-5 alapára 7,35 millió forint, ezért a pénzért egy 165 lóerős benzines, manuálváltós példányt adnak. A dízel 8 millió forint felett indul, a legjobban felszerelt csúcsmodellek ára eléri a 12 milliót.A nyílt napon van egy szezonális ajánlata is a Mazdának, ez az MX-5, a roadsterpiac méltán koronázott királya. A több mint szemrevaló autó technikájában is előre mutat.