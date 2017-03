Nagyot ugrott az oroszlán - teszteltük az Év Autóját

Lejtmenetben

Az új Peugeot 3008 olyan szabadidő-autó, ami könnyebb terepen is megállja a helyét. Ebben nagy segítségére van a továbbfejlesztett Grip Control. Az opciós berendezés segítségével például a meredek lejtőn is tökéletesen és teljes biztonságban meg tudjuk tartani a járművet és annak irányát. A rendszer újdonsága, hogy igen kicsi sebességen - 3 km/h - képes megtartani a járművet, így a stresszesnek mondott helyzetekben is teljes kontrollt és biztonságérzetet nyújt a vezetőnek. A funkciót a középkonzolon található nyomógombbal kapcsolhatjuk be.

Jól tört a Peugeot 3008

A modell ötcsillagos eredményt ért el az Euro NCAP tesztjén. A független szervezet maximálisra értékelte az autó biztonságát, az eredménybe nem csak a karosszéria ütközésvédelme, hanem a vezetéstámogató rendszerek működése is beleszámított. A francia szabadidő-autó 86 százalékot kapott a felnőtt utasok védelmére, csak a vezető mellkasa van az átlagosnál nagyobb veszélyben frontális becsapódás során. A gyermek utasok védelmére adott 85 százalék szintén jó érték. Gyalogosvédelemre 67 százalékot kapott, mert a szélvédő környéke nem védi a gyalogosokat eléggé egy esetleges gázoláskor. A vezetéstámogató rendszerekre azért járt csak 58 százalék, mert a fékasszisztens nem része a szériafelszereltségnek. Felárért természetesen kapható szinte minden az aktív holttér-figyelőtől a dugóban is működő radaros tempomatig.

Nem akar besimulni szegmensébe a Peugeot 3008-as, a ragadozó tekintetű ledes fényszórók, a nagymacskát időző oldalnézet és a hármas osztatú, karomszerű hátsó lámpák ezt nem is engedik. A bátor, de nem túlságosan megosztó vonalvezetés jól bánik az élekkel, a legömbölyítésekkel és ízlésesen adagolja a króm díszítéseket is. Az új 3008-as az elődmodellnél egyébként 8,2 centivel hosszabb és 1,5-del alacsonyabb. A csomagtér befogadóképessége 88 literrel bővült és közel 1,5 köbméterig növelhető, ami újabb érv a családi minősítés mellett.Belül, ha lehet, még bátrabban rajzoltak a tervezők. A műszerfal már az alapfelszereltségben is digitális, a Peugeot i-Cockpit futurisztikusan látványos és maximálisan személyre – hangulatunkra – szabható. Vagyis, rajta azt nézünk, amit szeretnénk, vagyis nem feltétlenül a kilométerórát és a fordulatszámmérőt. Simán odavarázsolhatjuk a navigációs térképet is, ami nagyon praktikus opció. A kormánykerék még kisebb lett; két lapos részt alakítottak ki rajta, alul és felül, ami jobb fogást eredményez, valamint növeli a vezető látóterét és lábterét. A felső lapítás felett pillanthatunk rá a műszerfalra – tényleg alig kell levenni a szemet az útról.A nagyméretű, 8 colos érintőképernyő a műszerfal közepére helyezett tabletként jelenik meg – fél autóipar követi már a Mercedes filozófiát, miszerint hamarosan saját táblagépünket pattintjuk be ide, nem kell ezt beleépíteni, belesimítani a középkonzolba. Ebbe nehéz is lenne, alul a hat különlegesen elegáns zongorabillentyűt formázó kapcsoló segítségével férünk hozzá a legfontosabb kényelmi funkciókhoz: rádió, légkondicionáló, navigáció, az autó beállításai, telefon, valamint a mobiltelefon alkalmazások.Korosztályom nem feltétlenül szereti érintőképernyővel beállítani a fűtés vagy a hűtés hőmérsékletét, kiiktatni a start/stop rendszert vagy a sávelhagyásra történő figyelmeztetés csipogását, de itt valahogy barátságos. Egy nyomás valamelyik zongorabillentyűn és olyan nagy méretben, olyan logikusan – már-már bolond biztosan – tűnek fel az állítani valók, hogy abba nehéz belekötni és tényleg gyorsan meg lehet szokni.A belső tér leírásához tartozik még a temérdek és nagyon praktikus tároló. A könyöklő alatt óriási méretű, mindent elnyelő rekesz található, de ott a diszkréten megvilágított, a középkonzol alá mélyen benyúló ugyancsak öblös másik rakodóhely is, ami kitűnően alkalmas például a mobiltelefon indukciós, vezeték nélküli töltésére is.Az általunk próbált modellben a kulturált, 1,6 literes, 120 lóerős dízelmotor dolgozott, már 1750-es fordulattól rendelkezésre álló 300 Nm-es maximális nyomatékkal. Mögötte ott volt a kormányról is kapcsolható hatsebességes automata váltó, a meglehetősen dizájnos kis előválasztó karral. Finom lábbal, 2000-es fordulatszám alatt is fel lehetett sorba kapcsolni, sport állásban azonban csak 4,5 ezernél váltott el a Peugeot – dinamikus gyorsulást produkálva. Hatodikból simán tesz vissza hármat, ha padlógázt nyomunk – a kormány mögötti fülekkel pedig kézzel is váltható az automata.Számos vezetősegítő rendszert kínál az új Peugeot 3008, köztük az aktív sávtartó automatikát. Ezt a tavalyi szegedi bemutatón már kipróbálhattuk és működik. Háromszor visszaterelte az autót a felezővonalról, negyedszerre megunta és fény-, valamint hangjelzés kíséretében szólt, hogy ne szórakozzunk: vegyük vissza kormányzást. A most tesztelt modellben csak figyelmeztetés volt, de az meglehetősen érzékeny és pocsék felfestések mellett is dicséretesen teszi a dolgát. Extraként három fokozatban állítható távolságkövető tempomatot, valamint gyalogos- és járműfelismerés vészfékezéssel funkciót is rendelhetünk a 3008-asba. A vezetést holttérfigyelő, a parkolást automatika és 360 fokos kamera is segítheti.A kikapcsolható start/stop rendszerrel az autó a gyári adat szerint városban is csupán 4,7 liter gázolajat fogyaszt 100 kilométeren – országúton, könnyű lábbal pedig 4 alá is „benézhet" a 3008-as, ami 1300 kilométer feletti hatótávval is kecsegtet. Az autó alapára az 1,2 literes 130 lóerős benzinmotorral 5,9 millió forint, az általunk próbált, második felszereltségi szintű modell 7,5 millióról indul – számos kényelmi és biztonsági extrával. A „tető" a kétliteres 180 lóerős dízellel szerelt GT, valamivel kevesebb, mint 10,5 millióért.