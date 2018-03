Nálunk köthetnek ki a szennyezőbb autók - A német nagyvárosokból kitilthatják a dízel motorokat

Budapesten is készülnek



– Ki kell adni egy előzetes jelzést hamarosan Budapesten is, hogy gondolják meg az emberek a dízelautók vásárlását, mert itt is terítékre kerül a kérdés – válaszolta Tarlós István főpolgármester arra, mikor lép a magyar főváros Róma, Stuttgart és Düsseldorf nyomába. Tarlós közölte, Magyarországon a jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a dízel kitiltását, mások az autósok anyagi körülményei, és más a gépkocsipark állapota is – ugyanakkor az első lépéseket a szmogriadó-rendelet módosításánál már megtették.

A mai dízelmotorokkal nincsen probléma, hiszen egyre tisztábbak – mondják a szerelők.

Fotó: Kuklis István

Egy február végi bírósági ítélet értelmében a német városok dönthetnek úgy, hogy kitiltják a legszennyezőbb autókat.A verdikt Stuttgart és Düsseldorf vezetését kötelezi arra, hogy vegyék fel intézkedési tervükbe a szennyező járművek kitiltását. A döntés elsősorban a dízeleket érinti – és értékeli le –, de következményei lehetnek az egész autóiparra nézve.– Felesleges a túlzó pánikkeltés. Matricák eddig is voltak Németországban, és a szennyezőbb autók már korábban sem hajthattak be mindenhova – mondja Pataki Gábor, a Pappas Auto szegedi értékesítési vezetője. Szerinte egyre tisztábbak a mai dízelmotorok, jó része már tudja a várhatóan 2020-ban életbe lépő európai normákat. A gyárak nem sajnálják a pénzt: a Mercedes például egy modellcsalád dízelmotorját 1,5 milliárd euróért, közel 470 milliárd forintért fejlesztette tavaly – és ez csak egy példa.– A mostani kérdés nem minden dízelautót érint. Az Euro 4-es, illetve annál régebbi kibocsátási normának megfelelő motorokról van szó, és nem a városba nem tud bemenni az autós, hanem például a legbelső kerületbe – mondja a szakember. Hozzáteszi, a Nyugat-Európában lecserélt, korszerűtlen, értékcsökkent autók nálunk és a környező országok kereskedéseiben fognak megjelenni. Így viszont még gyorsabban várható a magyar szigorítás.Szerinte jobban jár az, aki részletre vesz korszerű használt vagy új autót, amit a kedvező kamatkörnyezet is segít. Megtudtuk, hogy míg korábban ők 10 autóból 8-at adtak el dízelmotorral, ez az arány ma 5-5. A kisebb autókba, évi 30 ezer kilométeres futásteljesítmény alatt nem is ajánlott a dízelmotor – nehezebben fűti fel a szaladgálós városi autót.– Hisztériakeltés. Egy környezetvédő csapat pert nyert két városban, és szmogriadó esetén egy évben körülbelül négyszer két napra korlátozhatják a behajtást – mondja Horváth Csaba a használt kocsikat forgalmazó szegedi W-Autó ügyvezetője. Hangsúlyozza, ma is dízelautókat vesznek a német flottakezelők, ugyanakkor elismeri, ha a Németországban bepánikolnak, nálunk fognak kikötni az Euro-5-ösnél rosszabb besorolású motorokkal szerelt autók. Ő éppen egy kétéves dízel Toyota Avensist hajt, és nem tudja elképzelni, hogy belátható időn belül ezt kitiltsák a külföldi nagyvárosokból. Ma Csongrád megyében 100 személyautóból 30 dízelüzemű, országosan 29. 2006-ban ez a számpár 20 és 17 volt.– Hiba volt 2012-ben csökkenteni a korszerűtlen importautók regisztrációs adóját, azóta pörög nagyon a behozatal – mondja, hozzátéve, nehezíteni, drágítani kellene az Euro-5-ösnél rosszabb besorolású kocsik importját. Náluk a kereskedésben eladott autók 70 százaléka dízel, és így van ez szinte változatlanul 2012 óta.A Toyota a napokban bejelentette, hogy az év végéig leállítja a dízelüzemű autók értékesítését Európában: a márka már nem foglalkozik ezek korszerűsítésével, a hibrid és elektromos motorok továbbfejlesztésére összpontosít. – Mindenképpen ez lesz a jövő, és a gyártó ezt időben felismerte, hiszen 20 éve kifejlesztette a megbízható hibrid hajtásrendszert – mondja Magyar Márk, a Kovács Autóház Kft. marketingvezetője. Szerinte a szigorodó környezetvédelmi normák is ebbe az irányba terelik a járműipart, és valószínűnek tartja, hogy a többi gyártó is drasztikus lépésre kényszerül.