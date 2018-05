Naponta halt meg egy motoros - Nagy motorral csak egyszer lehet nagyot esni

Kiszolgáltatott a motoros társadalom

A fémet csak évek múlva veszik ki a lábából

A múlt pénteki szegedi motoros tragédia. Fotó: Kuklis István

Rövidnadrágban nem száguldozunk

A rendőrök tanácsai



– Kizárólag kifogástalan műszaki állapotú és biztonságtechnikailag is megfelelő motorkerékpárok használata;

– a közúti közlekedési szabályok betartása (fokozott figyelem előzés, kanyarodás, egyéb manőverek során);

– a megengedett, az út-, terep- és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel történő közlekedés,

– a bukósisak és a védőfelszerelés nagymértékben csökkenti az agy-, gerincsérülés és a baleseti halál a kockázatát.

Az elmúlt hét péntekéna Móravárosi körúton: egy személygépkocsi sofőrje a bevásárlóközpont előtt, a záróvonal ellenére vissza akart fordulni. Szombaton Zalakomáromban ütközött személyautóval egy motoros, a 24 éves fiatalember nem élte túlVasárnap Pécs határában, az Orfű felé vezető úton hajtott egy kétkerekű az árokba, vezetője életét vesztette. Az első igazi tavaszi/nyári hétvégén mindennap meghalt egy motoros. Azóta is több baleset történt, a mostani hosszú hétvége első napján, szombaton, vasárnap pedig meghalt egy, mert. Nagy kategóriával csak egyszer lehet nagyot esni.Magyarországon tavaly 624-en haltak meg a közutakon, és 5621-en sérültek meg súlyosan. 2017-ben motoros 599 esetben okozott személyi sérüléssel járó közúti balesetet, ez a szám alig több, mint az 573 hibázó segédmotoros. Az utóbbi 88, az előbbi 94 százaléka az egy évvel korábbinak, vagyis a változás pozitív. 2017-re nem találtunk statisztikai adatot a meghalt motorosokról, 2016-ról azonban igen: 46 motoros, 2 utas és 16 segédmotoros veszítette életét a közutakon. 2016-ra Csongrád megyei adat is van, nálunk motoros nem okozott tavaly előtt halálos balesetet, míg országosan ez a szám 27. Segédmotorosok országosan 12 esetben hibáztak halálos közúti balesetnél, ebből kettő sajnos nálunk történt.– Az elmúlt napok tragikus balesetei miatt írok, úgy érzem, fel kell hívnunk a közlekedők figyelmét a motoros társadalomra és azok kiszolgáltatottságára – kereste meg szerkesztőségünket Raczkó Zoltán . Neki tavaly nyáron volt súlyos motorbalesete egy figyelmetlen autós miatt, amikor Szegedről Szentesre tartott. – Sajnos maradandó egészségkárosodást szenvedtem, egyik lábam két centivel rövidebb a másiknál, gyakorlatilag örök életemre lesántultam – mondja a motoros, hozzátéve, néhány hónapja elkezdett írni egy blogot a történtekről, hogy fel tudja dolgozni.– Szegedről Szentes felé tartottam, amikor a szemből érkező autó balra kanyarodott, nem adta meg az elsőbbséget, és szabálytalanul, a záróvonalat átlépve és a kanyart levágva elém fordult – idézi fel a balesetet. Sok kisebb zúzódás mellett darabos combcsonttörést és szilánkos nyílt törést szenvedett a térdnél. Lassan el tudja hagyni a mankót, de a járása soha nem lesz tökéletes, a fémet is csak évek múlva veszik ki a lábából. – 27 éves vagyok, lesznek gyerekeim, de nem tudok majd utánuk futni – mondja.– A súlyosan sérült motort helyreállítom, mert úgy érzem, ez kell ahhoz, hogy felépüljek, de még kérdéses, hogy egyáltalán fel tudok-e majd ülni valaha rá – néz egy kicsit előre.Beszélgetésünk közben felmerülnek a motorosokkal szembeni előítéletek. – Az én balesetem is úgy jött le az esti híradókban, hogy a fiatal motoros koncertre sietett – mondja Zoltán, hozzátéve, a motorosok is sokfélék. Más az őszülő halántékú, aki 6-700 kilométerre is elgurul nyugisan, vannak a fiatalok erős motorokkal és egy csomó robogós, mindenféle nyilvántartás nélkül. Elismeri, sokan azért vesznek motort, mert az dinamikus, és osztja azt a mondást is, hogy kétféle motoros van, az egyik már esett, a másik esni fog.– A motorral közlekedjünk defenzíven – hangsúlyozza, és hozzáfűzi, fontos a megfelelő sebesség. Az autósoknak azt tanácsolja, figyeljenek, vigyázzanak a védtelenebb motorosokra és mindenki másra. – A motorosok a rendes öltözékkel maguk is jelentősen csökkenthetik egy-egy baleset súlyosságát, olyan nincs, hogy rövidnadrágban száguldozunk, és a látni és látszani elv nálunk talán sokkal fontosabb, mint a közlekedés más résztvevőinél – tanácsolja.A rendőrség is arra hívja fel a figyelmet, hogy a motorosokat nem védik a személygépjárművek passzív biztonságtechnikai megoldásai – karosszéria, energiaelnyelő zónák, biztonsági öv, légzsák –, így egy ütközést, esést követően testük közvetlenül sérül. Gyakori, hogy saját képességeiket túl-, gépük teljesítményét pedig alulbecsülik.Gyakori baleseti ok, hogy az autós hirtelen meglát egy szabad helyet a másik sávban, és odakapja a kormányt. Ha éppen jön egy motoros, és nem néz a tükörbe, akár be is lökheti egy másik gépkocsi alá. A városi – komoly sérüléseket vagy halált okozó – motorbalesetek leginkább nem a nagy sebességből adódnak, hanem abból, hogy a motoros egy kisebb koccanás után beesik egy autó vagy busz alá. Megdöbbentő, hogy a motorkerékpáros balesetekben meghaltak, illetve megsérültek 70 százaléka nem töltötte be a 35. életévét.