Néhány napig szünetelteti a Model 3 gyártását a Tesla

Az elektromos autókat gyártó Tesla öt napra leállította a munkát kaliforniai fremonti üzemében, ahol a Model 3 fut le a szerelőszalagról - számolt be az üzem dolgozóitól kapott tájékoztatásra hivatkozva hétfő este a Buzzfeed hírportál.



Az üzemleállást előzetes figyelmeztetés nélkül jelentették be a dolgozóknak.



A Tesla szóvivője közölte, hogy az üzemleállásban nincs semmi rendkívüli, hanem az automatizált gyártási folyamat kiigazítása miatt vált szükségessé. Hasonló okból, a robotok beállítása miatt állították le átmeneti időre februárban is a termelést.



A Buzzfeed beszámolója szerint az üzemszünet alatt a dolgozók választhatnak fizetés nélküli szabadság kivétele, vagy fizetett szabadságuk felhasználása között.



Ha műszakilag indokolt is, a Teslának mindenesetre kényelmetlenül jön a gyártás leállítása annál a "tömegcikknek" szánt modellnél, amelyhez oly nagy reményeket fűzött. Elon Musk a Tesla vezére a Model 3-ra eredetileg heti ötezres gyártási volument tűzött ki célul 2017 végére, ez azonban idén július végére lett elhalasztva. Március végén heti kétezernél állt a gyártási volumen.



Elon Musk nemrégiben közölte, hogy a gyártási folyamat túlzott mértékű robotizálása nem várt problémákat okozott és lelassította a termelést a Teslánál. "Hiba volt túlzott mértékben robotizálni a gyártást a Teslánál. Pontosabban az én hibám volt. Alábecsüljük az emberi munkát" - fogalmazott egy Twitter üzenetében.