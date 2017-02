Nem kevés Ursust szán az utcákra a Lamborghini

Stefano Domenicali, a Lamborgini első embere azt nyilatkozta az AutoExpressnek, hogy várakozások szerint 2019-ben házon belül több mint 50 százalékos lesz az Urus részesedése, vagyis két év múlva minden második eladott Lamborghini SUV-kategóriás lesz - írta meg a HVG Hibrid változatban is gyártják majd az Urus plug-in-t, ami valamilyen szinten az 1986 és 1993 között gyártott, LM002 szellemi örökösének tekinthető. Az autógyárnak ez lesz az első ilyen modellje.A több mint 600 lóerős teljesítményt és 800 Nm-es nyomatékot egy 4 literes lökettérfogatú duplaturbós V8-as erőforrás állítja majd elő, ami egy duplakuplungos váltón keresztül juttatja majd az erejét mind a négy kerékhez. Utóbbiak közül ráadásul nemcsak az első kettő, hanem a hátsó kettő is kormányzott lesz - mutatja be az autót a lap.