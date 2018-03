Nem lesz dízelmotor a Škoda Fabiában

Kicsit átdolgozták a lökhárítókat, egyenes a fényszóró alsó pereme, valamivel szélesebb a hűtőrács, extraként teljesen LED-es fényszóró és hasonló hátsó lámpa is rendelhető.Az utastérben még kevesebb a változás, a műszerek grafikáját kicsit átrajzolták, valamint kétszínű üléskárpitok jelentek meg – persze felárasan. Immár 6,5 colos az érintőképernyő, a navigáció pedig valós idejű forgalmi információkat is megjelenít. A hátsó üléssorban is van USB-csatlakozó, és a kombi változatban LED-es, kivehető elemlámpa világítja meg a csomagtartót. Három vezetéstámogató rendszert is kínál ezután a Fabia, a holttérfigyelőt, a hátsó keresztirányú forgalomfigyelőt és automatikus távfényszórót.Átalakul, pontosabban szerényebb lesz a motorkínálat, ami a jövőben csak benzinest jelent. Az 1,0 literes, háromhengeres szívómotor 60, illetve 75 lóerős, míg a turbóval szerelt 95 vagy 110 lóerős. Az utóbbihoz kérhető 7 fokozatú dupla kuplungos váltó is.Kikerülnek tehát a kínálatból az 1,4 literes TDI-k. A dízelmotorok kivezetését a Škoda azzal indokolja, hogy már a modern benzinesek is elég takarékosak, és a dízelek nem jelentenek érdemi fogyasztásbeli előnyt, ráadásul kisautókban a piaci részesedésük is kicsi. Tény, csupán 2 százalék – volt – a dízelek részaránya, így keveseknek hiányzik majd a TDI.Az is igaz, hogy ezzel a motorral a Fabia télen szinte alkalmatlan volt városi autózásra, óvodába, iskolába edzésre cipelni a gyereket, mert fűteni azt nem nagyon akart – hulladékhője nemigen volt. Cserébe viszont legendásan jól fogyasztott, és ha valaki sportot csinált belőle, 100 kilométeren alig több mint 3 liter gázolajjal is beérte.