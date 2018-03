Növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon a Toyota és a Lexus

A Toyota és Lexus 2018-ban együttesen 5150 hibrid elektromos autó értékesítésével számol Magyarországon, ezzel egyetlen év alatt 50 százalékkal növelné az idehaza újonnan eladott hibridek számát, és körülbelül 20 százalékkal bővítené a belföldi hibriautó-állományt - közölte a Toyota Central Europe Kft. az MTI-vel.



A két japán márkát fogalmazó márkakereskedők a Datahouse adatai szerint tavaly 9684 Toyotát, valamint 656 Lexust adtak el. A Toyota-eladások közel egyharmadát teszik ki a hibridek, a Lexus esetében pedig ez az arány európai szinten is kiemelkedő, 97 százalékos.



Széles környezetbarát modellportfóliónak köszönhetően a Toyota és a Lexus tavaly a piaci bővülés üteménél sokkal erőteljesebben növelte magyarországi eladásait: míg az előbbi 42,6 százalékkal, az utóbbi 52,7 százalékkal több új autót adott el az előző évinél a 15,5 százalékkal növekvő újautó-piacon - mutattak rá.



Az importőr cég tájékoztatása szerint az elmúlt évben a magyarországi környezetbarát hibrid eladások 82,4 százalékát a két japán márka - a Toyota az eladások 65,8 százalékát, prémium márkája, a Lexus pedig az értékesítések 16,6 százalékát - jegyezte.



A cég közleményében kifejti: a magyarországi környezetbarát hibrid elektromos járművek értékesítése mindössze négy év alatt nyolcszorosára nőtt: 2014-ben még 538 darab, 2017-ben pedig már 4167 új hibrid elektromos autó talált gazdára. Ez ugyan még mindig csak a teljes magyarországi újautópiac 3,3 százalékát tette ki tavaly, a tendencia azonban bizakodásra ad okot - jegyezték meg.



Jelezték: 2000 és 2017 között összesen 10 537 új hibrid autó került a Magyarországi utakra, amelyből a Toyota 6545 darabot és a Lexus 2681 darabot jegyzett.



A közleményben felidézik, hogy az európai és a magyarországi újautó-piacot alapjaiban rázta meg és rendezte át a dízelbotrány, amely hosszú távra kiható folyamatokat indított el az autóiparban és az autóvásárlási tendenciákban. Magyarországon például tavaly az újautó-vásárlásokban a dízelüzemű járművek aránya 28,8 százalékra csökkent a korábbi 34,4 százalékról. Az alternatív hajtásláncok részaránya viszont már 3,75 százalékra nőtt.



A cég előrejelzése szerint rövid távon a hibridek a dízelek legjobb alternatívái, de a hibrid elektromos autók hosszú távon is a környezetbarát autózás egyik fő alternatíváját jelenthetik.



A közlemény kiemeli: a két márka 2025-től már egyetlen olyan autót sem kínál majd, amely ne lenne elérhető a környezetbarát hajtások valamelyikével, 2030-ra pedig már azzal számol, hogy évente minimum 5 millió részben vagy teljesen elektromos autót értékesít majd, köztük 1 millió zéró kibocsátású (akkumulátoros elektromos és hidrogén üzemanyagcellás) autót.



A Toyota eredetileg 2020-ra tűzte ki a célt, hogy globális értékesítéseinek minimum 50 százalékát tegyék ki a hibridek, ám ez sokkal hamarabb is bekövetkezhet - jegyezték meg.