Nyakunkon a kötelező biztosítás kampánya - 10-15 százalék lehet a drágulás

Tudta?



Az autósok 2009. december végéig csak január elsejei évfordulóval köthettek biztosítást. Az azóta megvásárolt gépjárművek szerződéseinél már nem a naptári kezdőnap, hanem a megvásárlásé számít fordulónak, amikor lehetőség van biztosítót váltani. Évről évre csökken tehát az év végén forduló kötelező biztosítások aránya.

Baleset a Római körút-Szilléri sugárút sarkán. Illusztrációk: Frank Yvette

– Kinél van a kötelező biztosítása? – hosszú évekig így ugrott ki félelemmel az arcán a magyar autós a vezetőülésből, ha piros lámpánál hátulról belerongyolt valaki. És ha nem egy ismert társaság neve hangzott el, jó oka volt aggódni. Az olcsósági versenyt nyerő társaságok szolgáltatásai megkeserítették a károsult életét – a hazai autós meg bátran szerződött velük, nem az ő baja volt a tortúra. Mára tisztult a piac, a MÁV biztosítója régen lehúzta a rolót, és a romániai Astra sem gyűjt már ügyfeleket nálunk.November tizedikéig 967 ezer gépjármű tulajdonosa kap értesítést arról, hogy közeledik az év vége és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, a kgfb-szerződés évfordulója. Évről évre csendesebb az őszi kampány, de még mindig háromból egy autósnak van év végén forduló szerződése.Ma már a biztosítók év közben is bármikor módosíthatják kgfb-tarifáikat, de az új díjakat legalább 60 nappal korábban közzé kell tenniük. Az év végén forduló szerződések 2018-ra vonatkozó tarifáit így legkésőbb november 2-án teszik közzé a társaságok – a díjak várhatóan 8–20 százalék között emelkednek. Azoknak az autósoknak, akiknek "nem tetszik a rendszer", és a váltás mellett döntenek, legkésőbb december 1-jéig kell eljuttatniuk a felmondásukat a biztosítójukhoz.

Papp Lajos, a független biztosítási alkuszok gépjárműves elnöke szerint a kampányban 80-90 ezren köthetnek új, számukra olcsóbb biztosítóval szerződést. – A díjemelkedések fontos oka, hogy mára nagyban csökkent az autósok évfordulóhoz kapcsolódó aktivitása – írja némileg provokálóan a biztositas.hu. Az elmúlt években ugyanis sokan „csont nélkül" fogadták el a számukra küldött díjemeléseket, ami csökkentette a társaságok közti versenyt.

Sebestyén László, a netrisk.hu vezérigazgatója az év végi kgfb-szerződések átlagdíját 18-20 ezer forint körüli szintre várja, ami 10-15 százalékos díjnövekedést jelenthet ebben a körben. Ez az érték azonban csupán fele az év közbeni 35 ezer forintos átlagdíjnak, ám a különbség oka logikus. Az év végi kampány az idősebb, 2010 előtt vásárolt autókat érinti, ezek jelentős része a legolcsóbb, B10 bónuszfokozatú.



Jelenleg 13 társaságnál köthető kgfb-szerződés, nem feltétel már a személyes elérhetőség. – Erre nincs előírás, van olyan biztosító, amelyik nem is tart fent hálózatot, csak interneten és telefonon érhető el – mondja Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője, hozzátéve, van olyan társaság, ahol az internetes kárrendezés aránya elérte a 70 százalékot, de az átlag is 50 felett lehet már.



Megtudtuk, a kárfelvételt a biztosítók mára többnyire kiszervezték, és ez 72 órán belül meg is történik. – Az eljárások számához képest a felügyelethez beérkező panaszok száma ezrelékben mérhető, inkább a szerviz és a károsult között szokott elhúzódni az ügy.