Porszívógyártó tör be az autópiacra

A főként porszívóiról, kézszárítóiról és légszűrőiről ismert Dyson arra készül, hogy új szereplőként betörjön az autógyártó üzletbe - írja a portfolio.hu. 2020-ra piacra dobnák saját elektromos autójukat, amit a cége feje, James Dyson jelentett be.Nem kis befektetést igényel a Dyson részéről a kutatás-fejlesztés és gyártás: több mint 2,6 milliárd dollárt fektetnek a saját elektromos járművükbe, ami ha nem sokkal is, de több mint a Tesla elmúlt öt évben kutatás-fejlesztésre fordított kiadása.A Dyson a dizájnban és az alkalmazott akkumulátor területén is új utat jelölne ki. A legtöbb autógyártóval szemben lítium-ion akkumulátor helyett szilárdtest akkumulátort építenének a járművekbe, mivel azok gyorsabban tölthetők és az élettartamuk is hosszabb. Az autók kinézetéről egyelőre csak annyit tudni, hogy radikálisan el fog térni más autógyártók modelljeitől.