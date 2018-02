Pórul járhatunk az öreg gumival - Hiába van szezon, csak minden negyedik, ötödik autó gurul téli abroncsokon

Bal oldalon a nyári gumi. Veszélyes, ha ezen spórol az autós. Fotó: Frank Yvette

92 autóból 21-en volt nyári gumi tegnap délelőtt a szegedi rakparton, a Stefániánál. Ez jóval rosszabb arány, mint amit 2017. december közepén mért Budapesten és az ország nagyvárosaiban az Abroncs Kereskedőház. A cég elégedett volt a 86 százalékos téligumi-használattal, amely jobb volt, mint a korábbi évek tapasztalata. A felmérés tanulságai között kiemelték, a kisteherautók és mikrobuszok között az átlagosnál rosszabb az arány, 20 százalékuk még december közepén is nyári abroncsokon gurult.Hasonlóra jutottunk mi is, kolléganőmnek tűnt fel először, hogy milyen sok mikrobuszt találunk téli közlekedésre alkalmatlan gumival szerelve, pedig ezekben az átlagosnál több embert veszélyeztet egyszerre a sofőr. A szegedi helyzetet tovább rontja, hogy a téli gumik között jó néhány olyan öreget is találtunk, ami úgy megkeményedett már, hogy szinte semmivel sem jobb, mint a nyári.A jelenlegi abroncsok élettartama körülbelül 10 év, ugyanakkor lényeges, hogy az előírás szerint tárolt, és még fel nem szerelt gumik 5 évig megőrzik tulajdonságaikat. A Magyar Gumiabroncs Szövetség szerint a maximum három éve készült abroncs a „frissen gyártott", míg a 3–5 éves gumikra még használható az „új" megnevezés.

Ezt mi is bármikor ellenőrizhetjük, és különösen javallott, ha használt téli gumit készülünk vásárolni. A 2000 után gyártott abroncsok esetében a DOT szám négy jegyből áll, amelyek közül az első kettő az év adott hetét, a második kettő az évet jelöli. Vagyis a 0311 – 2011 3. hetét jelenti. Ha szezon végén kínálnak nagyon akciós árú abroncsokat a kereskedők, akkor azért van esély arra, hogy nem a legfiatalabb évjáratokat értékelik le.Az alkalmatlan abronccsal nemcsak magunkat, a közlekedés többi résztvevőjét is veszélyeztetjük. Hiába gondolta sok autós, hogy ezt a valóban szokatlanul enyhe és hómentes telet már megúszta, és elég jövőre új abroncsot vásárolnia, ez a hét rácáfolt erre. Az egy dolog, hogy lassabban gurul a nyári abroncson az autó, az viszont kicsit idegesítő, ha csak 25-tel megy ott, ahol 45-50-nel is biztosan tudnak haladni az, akinek jó állapotú téli gumi van az autóján. Ilyenkor gyakori, hogy a nagykörúti zöldhullámot elkapni igyekvő sofőr jobbról előzi a belső sávban kevesebb mint 30-cal ügyetlenkedőt. A baj akkor kezdődik, ha a forgalmi sávokat elválasztó magasabb hó – latyak – kicsit megdobja a sietősebbet, és keresztbe fordul.