Próbaúton a Peugeot 5008-as GT-vel - galéria

Mi mennyi?



Az alap Peugeot 5008-asnak 6,59 milliós az árcédulája, ezt 600 ezer forintos használtautó-beszámítással kalkulálta az importőr. Már ebben is számos kényelmi és biztonsági extra van, és további érv az 5 év/100 ezer kilométeres garancia, és a kívánságra plusz két ülés. Az általunk próbált GT 11,7 millióról indul, a tesztautó ára a további extrákkal kettővel több.

Az új 5008-as platformja megegyezik a 3008-aséval, de a nagytesó egy 16,5 cm-es bővítést kapott a hátsó tengely előtti részen. A 2840 mm-es tengelytávval a legnagyobb az alsó-közép kategóriás SUV-k körében, de a 780 literes poggyászterével is maga mögé utasítja a szegmens versenytársait.A szögletes forma jót tesz a helykihasználtságnak, de egy kicsit árt a szépségnek, ami persze szubjektív. A 3008-as azért csinosabb. Az utastéri rakodóhelyek össztérfogata 38 liter, de említésre méltó, hogy a jobb első ülés támlájának eldöntésével akár 3,2 méter hosszú tárgyat is szállíthatunk. 21 mm-rel nagyobb a fejtér, a leghátsó üléssorban pedig a lábtér gyarapodott számottevően, 60 milliméterrel.Az i-Cockpit műszerfal újdonsága, hogy az emelt középkonzol tetején ott a 8 hüvelykes érintőképernyős kijelző, de új a 12,3 colos, hárompaneles, nagyon sokféleképpen testre szabható, kormány mögötti műszeregység is. Az általunk is próbált GT-kivitelnél pedig valódi tölgyfa borítást kapott a műszerfal. A zongora-billentyűsort idéző kapcsolókkal a legfontosabb funkciók gyorsan előhívhatók, és minden logikus.A fedélzeti ellátmányban TomTom navigáció, masszázsfunkciós AGR-ülések, lejtmenetvezérlő, automata távfény- asszisztens is van. Utóbbit próbálgattuk, és hibátlanul működik. Van táblafelismerő rendszer, távolságkövető tempomat, aktív holttérfigyelő és sávelhagyásra figyelmeztető is. Utóbbi is aktív, és kulturáltan teregeti vissza a sávba az autót, ha index nélkül lépnénk át a felezővonalat – fáradtságot szimulálva.A benzines motorkínálat legkisebbje az 1,2 literes Puretech 130 lóerővel és 230 Nm-es nyomatékkal. A tesztautó GT-változatához a kétliteres, 180 lóerős motor dukált, 400 Nm-es maximális nyomatékkal – és ez teljesen rendben is volt. Sportfokozatban később kapcsol fel az automata váltó, és kicsit talán túlságosan is megjön a hangja, de ez már egy kicsit ízlés és hangulat kérdése is.