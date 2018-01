PwC: 2030-ra radikálisan megváltozik a gépjárműpiac

Az "eascy - The five dimensions of automotive transformation" című tanulmány szerint a gépkocsik száma Európában 280 millióról 200 millióra, az Egyesült Államokban 270 millióról 212 millióra csökkenhet, ezzel szemben Kína gépkocsiállománya 2030-ig 180 millióról 280 millió darabra nő.



A PwC előrejelzése szerint 2030-ra az új gépkocsik 55 százalékát elektromos autók adják, a hagyományos belső égésű motor pedig lassan kihal.



Kínában a nyugati világhoz képest gyorsabban fognak elterjedni a megosztott és az önvezető közlekedési módok, ezzel Kína válhat az autóipari átalakulás vezető piacává. Az elektromos járművek egyszerűbb meghajtórendszerüknek köszönhetően kevésbé hajlamosak a meghibásodásra, ami jelentős előny a megosztott és intenzívebben használt járművek esetében.



Miután egyre többen élnek a közös autóhasználat lehetőségével, 2030-ra valószínűleg sokkal kevesebb autótulajdonos lesz, az egyéni közlekedés mértéke azonban erőteljesen növekszik. Az egyénileg megtett kilométerek száma Európában 2030-ig 23 százalékkal, mintegy 5,88 milliárd kilométerre nőhet, Amerikában hasonló, 24 százalékos, míg Kínában 183 százalékos növekedés várható az előrejelzések szerint. A népességnövekedés mellett ennek az is oka, hogy az önvezető autókat azok is igénybe veszik majd, akik nem tudnak vezetni.



Az utak egész biztosan zsúfoltabbak lesznek, káoszra ennek ellenére nem kell számítani, a növekvő összekapcsoltságnak köszönhetően ugyanis az egyéni közlekedés megszervezése sokkal könnyebb feladat lesz a jövőben. Ezek alapján a PwC tanulmánya a negyedik megatrendet - az elektromos járművek, az önvezető autók és a megosztásos közlekedési módok mellett - az összekapcsoltságban látja.



A PwC forgatókönyve feltételezi, hogy 2030-ig az évenkénti új forgalomba helyezések száma Európában a harmadával, vagyis több mint 24 millió autóra növekedhet; ez lenne az egyetlen mód a meglévő autók közös gépkocsihasználat miatti fokozott igénybevételének ellensúlyozására. Amerikában 2030-ig 20 százalékos növekedéssel és az új gépkocsieladások 22 milliós növekedésével, Kínában több mint 30 százalékos növekedéssel számolnak, ami 35 millió eladott gépkocsit jelent évente.



Az autóipari vállalatcsoportoknak és beszállítóiknak kritikus fontosságú döntéseket kell meghozniuk a következő években - hívja fel a figyelmet Végh Bálint, a PwC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának szakértője. Véleménye szerint a gyártóknak csökkenő árréssel kell számolniuk, másrészt jelentős mértékben növelniük kell az új gyárakkal, az elektro-mobilitással és más megatrendekkel kapcsolatos beruházásaikat.



Ezzel egyidőben az új technológiai versenytársak is felfedezik a piacra való benyomulás lehetőségét. A hagyományos szereplők globális iparági profitból való részesedése 2030-ig a jelenlegi 85 százalékról kevesebb, mint 50 százalékra eshet vissza. Végh Bálint szerint ebben az esetben csak azok a vállalatok maradnak fenn hosszú távon, amelyek egyértelmű vezető szerepet töltenek be a termékoldali innovációban, továbbá azok, amelyek felismerik, hogy a mobilitás már nem csupán termék, hanem szolgáltatás, és olyan szolgáltatásokat kínálnak ügyfeleiknek, amelyek kényelmesek, jutányosak és egyszerűen használhatók.