Rövidebb időre kapjuk a jogosítványt - Születési dátumunk lesz a lejárat

Melyik dátum mit jelöl?



Több dátummal is találkozunk jogosítványunkon. Az előlap 4(b). rovata a vezetői engedély érvényességi ideje. Eddig használható az okmány a személyazonosság igazolására belföldön. A hátoldalon a 11. oszlopban van kategóriánként a vezetési jogosultság érvényességi ideje. Ez után az okmány már csak „személyi". Nagyon fontos, hogy a 2012. augusztus után kiadott vezetői engedélyek esetében az érvényesség nap.hó.év formátumú, míg a korábbiaknál év.hó.nap. Tehát a 18.07.17. egyik esetben idén, a másikban jövő júliusban lejárót jelent. És sokba tud kerülni az egy éve érvénytelen jogsi.

Csak a 3, az 5 és 10 évre megállapított orvosi alkalmassági véleményt érinti a változás. A rendelet az érvényességi időt az ügyfél születési dátumához igazítja, de mindig a kapott orvosi alkalmassági időn belül.Azoknál, akik 2 évre vagy annál rövidebb időre kapnak orvosi alkalmassági véleményt - 70. életév betöltése után vagy az egészségi állapotuktól függően -, az abban meghatározott időpontot jegyzik be, mint orvosi érvényesség.Meglepő változással szembesültek azok, akik idén év elején újították meg jogosítványukat. Eddig az orvosi vizsgálat, az igazolás kiállításának napja határozta meg, hogy meddig lesz érvényes a vezetői engedély, mostantól minden friss, illetve megújított jogosítvány az érintett születésnapján jár le. Ha valaki két héttel e nap előtt újítja meg jogosítványát, akkor két hét híján egy évet el is veszít az okmány érvényességéből.Majdnem pontosan ez történt Budaházi László olvasónkkal, akinek most január 9-én járt le a jogosítványa. Időben elkezdte az ügyintézést, és az új esztendőt az orvosnál kezdte, 2027. január 2-áig meg is kapta az alkalmasságit. – Ezzel a lendülettel mentem a járási hivatalba a kormányablakhoz, ahol kiderült, alig több mint 9 évre kaphatom csak meg a jogosítványt az új szabályozás miatt – mondta 1971. január 30-án született olvasónk, hozzátéve, ez bújtatott rezsinövelés. Mutatja a vadonatúj plasztiklapot is, az bizony csak 2026. január 30-áig szól.Életkor, illetve egészségi állapot függvénye, mennyi időre kaphatunk hosszabbítást. 50 éves korunkig akár 10, felette már csak 5, 60 után 3, míg 70 év felett csupán 2 esztendőre szólhat a jogosítvány. De az a 70 év feletti, aki két héttel születésnapja előtt újít, az ugyanúgy csak „két születésnapnyi", jelen esetben 54 hétnyi hosszabbítást kap, mint az, aki az évforduló utáni napokban, így valóban két évig, kétszer annyi ideig élvezheti jogosítványát, mint a kevésbé szerencsés.Ezt a logikát szerettük volna megerősíttetni az okmányokat kiadó Szegedi Járási Hivatallal, de kedden délelőtt 10 órakor nyugtázott levelünkre lapzártánkig nem érkezett meg a válasz.Nemcsak az idő, a pénz is számít. Az első jogosítvány kiállítása ingyenes, a hosszabbításkor kiadott új plasztikkártyáért 4000 – 62 éves kor felett már csak 2300 – forint fizetendő. Nincs ingyen az orvosi vizsgálat sem, az 50 éves kor alattiak 7200, az 50–60 év közöttiek 4800, a 60–70 közöttiek 2500, míg a 70 év felettiek 1700 forintot fizetnek.Fontos, hogy 2015 óta már az alvászavart is figyelik az orvosi vizsgálaton, aki gyanús, az elhúzódó procedúrára számíthat. Nem ajánlott tehát az utolsó pillanatra hagyni a jogosítvány megújítását, nehogy véletlenül lemaradjon a család egy síelésről vagy nyaralásról.