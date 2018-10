Sebességlimitet állíthat a szülő, ha a gyerek viszi a kocsit - Telitalálat az új Focus

Csillagos ötös



Az új Ford Focus maximális, 5 csillagos értékelést kapott a független töréstesztintézet, az Euro NCAP vizsgálatán. Ez az egyik első jármű, ami az új, jóval szigorúbb tesztsorozaton ért el magas pontszámot. Értékelték a gyalogos- és kerékpáros-észleléssel kiegészített ütközésre figyelmeztető rendszert, ami automatikusan fékez, ha gázolásveszélyt észlel, és a vezető nem reagál a figyelmeztetésre.

A negyedik generáció Focus ferdehátú kivitele 1,8, míg a kombi 10,8 centiméterrel lett nagyobb, a tengelytávok egységesen 5,2 centivel lettek hosszabbak. A kasztni könnyebb és merevebb, amiben az úgynevezett habtechnológia is közrejátszik. Vagyis az összeszereléskor bepumpált nedves hab a fényezéskor hő hatására megkeményedik, így további merevséget biztosít a karosszériának.A nagyobb méret a hátsó lábtérben érezteti leginkább a hatását. Itt 5 centit tudtak javítani, és a gyáriak szerint a válltér is növekedett 6 centivel. A dizájn oldalnézetből kellemesen roadsteres, ami a nyújtott géptetőnek, a hátrébb tolt A oszlopnak, a rövid túlnyúlásoknak és a nagyobb kerekeknek köszönhető. Az autó frontrésze megkülönbözteti az egyes felszereltségi szinteket, a hűtőrácsok eltérők – és persze amikor a helyzet úgy kívánja, lezárulnak. Az utastér is pozitívan változott, kevesebb a gomb – erre megy az autós világ –, és gyakorlatilag a nemrég bemutatkozott Fiesta műszerfala köszön vissza.A kisebb teljesítményű Focusok a csatolt lengőkaros, míg a nagyobbak – 150 lóerőtől felfelé – a kettős lengőkaros felfüggesztésen gurulnak. Összesen háromféle futómű és kétféle, aktív és passzív csillapítás dolgozik hátul a Focusokban, és már itt is elérhető a kátyúfelismerő rendszer. A technológia belehajtás esetén a visszarugózáskor már csillapít – olyan gyorsan, hogy mire a hátsó kerék is beleszaladna az úthibába, aktiválja magát, kisimítva ezzel a felütést.Kétféle benzinmotorral kínálják a Focust, az általunk próbált modellben a kisebbik, egyliteres, háromhengeres motor dolgozott. Bevallom, ha komoly tétbe kellett volna fogadnom, arra tippeltem volna, hogy az a nagyobb lökettérfogatú, a másfél literes, de buktam volna. Ebben persze az is szerepet játszik, hogy a három teljesítménylépcsőből a Hovány márkakereskedés Focusában a legnagyobb, a 125 lóerős volt, míg a másfél literes „gyengébbik" változatát 150 lóerővel adják.Az új Focusban széles a vezetéssegítő és kényelmi rendszerek palettája. Van már dugóban is működő adaptív tempomat, az aktív sávtartó asszisztens pedig már nemcsak az útburkolati jelek alapján avatkozik be, hanem észleli az útszéleket is. Ez a gyakorlatban is nagyon kulturáltan működik, nem érzi úgy a vezető, hogy ki akarja venni a kormányzást a kezéből az automatika, inkább szelíden, de határozottan korrigál, ha szükségét látja. És persze időben „szól", hogy ne szórakozzon, hanem ébredjen fel a sofőr.Az új Focusban okos fényszóró is világíthat, a LED-technológia nemcsak vakításmentes, hanem már a kanyar előtt bevilágítja annak ívét. Van MY-Key kulcsrendszer is, amiben a szülő számos dolgot be tud programozni, ha a gyerek viszi el az autót. Ilyen például a biztonsági öv bekapcsolása vagy a sebességlimit – egyebek között.Az új Ford Focus alapára: 5,55 millió forint, mi a Titanium felszereltségben ültünk, ami 6,63 millióról indul. Ebbe a márkakereskedő már csak bő 400 ezer forintért rendelt extrát, ám a tesztmodell árát egyedi kedvezménnyel így is bevitte 6 millió forint alá.