Sokba kerül a fedezetlen kötelező biztosítás

Maradhat 150 ezer?



A Totalcar.hu ismert szakújságírójának 150 ezer forintja bánta a fedezetlenségi díjat, az alkuszcégnél váltott biztosítót, és elírta saját e-mail-címét. Ami normál menetben hamar kiderült volna, de a biztosító és a közvetítő is ezen akart vele levelezni, lévén, hogy az elektronikus kommunikációt választotta. Több mint fél év után derült ki, hogy nincs érvényes biztosítása, igaz, neki is keresnie kellett volna valamiféle kinyomtatható és forgalmiba tehető visszaigazolást, de ez elmaradt. Napi 624 forinttal ketyegett neki a késedelmi díj. A biztosító nem sértett törvényt, nem köteles a hibás e-mail-cím után nyomozni. Nem úgy, mint a pizzás, akinek az ezer forintos ügyfél is fontos, ezért meg is oldja.

Titoksértés



Természetesen kérdeztük a biztosítót is. Válaszunkban felhívták a figyelmünket, ha az ügyet nyilvánosságra hozzuk, biztosítási titkot sértünk. „A jogszabály értelmében abban sem nyilatkozhatunk, hogy az úr valóban az ügyfelünk-e vagy sem" – írták. Hozzátették, ha valaki panasszal szeretne élni, több fórumot is biztosítanak; ezt akár telefonon, elektronikus úton vagy személyesen is megteheti.

A makói állandó lakcímmel rendelkező, de Szegeden élő Gyüre Károly augusztus 18-án vásárolt egy használt, 1995-ös évjáratú Suzuki Swiftet. Három napig nem volt az autón kötelező biztosítás, az ideiglenest csak 22-én kötötte meg, majd elmondása szerint postán kapta meg a véglegeset.– Nem – válaszolt röviden arra a kérdésre, félt-e attól, hogy egyetlen métert is megtegyen biztosítás nélkül az autóval. Ha ekkor ütközik saját hibájából egy több tízmilliós járművel, akkor viszik „házát, lovát, kocsiját".Megvan a csekkje az augusztus 22-i befizetésről, a 7422 forintról. A feladóvevényen ez olvasható: GFB 2016. 11. 30. Vagyis november végéig érvényes a kötelezője, ez a dátum áll a végleges szerződésen is, benne a négy negyedévre lebontott fizetendővel. Az első sor és tétel ismerős volt, a már befizetett 7422 forint, a következő 3 negyedévre kétszer 6700 és egyszer 6000 forint szerepelt – és megkapta az előrenyomott csekkeket is.Megnyugodott, nem olvasta tovább a levelet, így elmondása szerint azt sem vette észre, hogy a 3 napos fedezetlen időszakra be kellett volna fizetnie 1924 forintot „a biztosítási szerződés első díjrészletével együtt". Esetében természetesen utólag, a levél kézhezvételét követően.Semmitől sem zavartatva autózott egészen addig, amíg november elsejei dátummal nem kapott egy törlésértesítőt, amelyben közölték, felelősségbiztosítása október 27-én megszűnt az esedékes díj meg nem fizetése miatt. Fedezetlenségi tartozása tehát több mint egy hónappal lerövidítette az eredeti futamidőt.A biztosítást csak akkor kötheti újra – más társasághoz ilyenkor nem fordulhat –, ha befizeti az időközben 14 ezer forintra hízott fedezetlenségi díjat, valamint egy összegben a következő 3 negyedévet, ami kicsivel több mint 26 ezer. Ez is nőtt, az eredeti ajánlatban a 3 negyedév együtt még alatta maradt a 20 ezer forintnak. A kockázatviselés kezdeteként a levél, vagyis a díjszámítási tájékoztató dátuma, 2016. 12. 05. szerepel, befizetési határidőként pedig december 13.Ha észreveszi és befizeti az első fedezetlenségi figyelmeztetést, kevesebb mint kétezer forintból megússza, most tízszer ekkora felárral tehetné csak meg ugyanezt. De nem tette, Gyüre Károly ugyanis befizette a következő negyedév előrenyomtatott csekkét az eredeti összeggel. Most szoríthatunk neki, hogy ne találkozzon se fedezettséget ellenőrző rendőrrel, sem értékes autóval, mert az sokkal többe fog kerülni. És előbb vagy utóbb végére kell járnia az ügynek.