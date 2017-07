Szegedre is megérkezett az új Renault Zoe és a Koleos

Az eseményen Molnár Erika tulajdonos-ügyvezető köszöntötte a szép számban megjelent közönséget és büszkén osztott meg egy adatot a nagyérdeművel. Nevezetesen, részesedésük a Csongrád megyei újautó-eladásokból 14 százalék, ami valóban dicséretes teljesítmény. Az esten nem csak a két újdonság bemutatására, legfontosabb műszaki adatainak ismertetésére jutott idő, de Lorán Barnabás (Trabarna) is megvillantotta humorát és nem mindennapi hangutánzó képességét. Ezen túl tesztvezetésre is nyílt lehetőség és a vendéglátás is hibátlan volt.Nézzük a két újdonságot. A Zoe külseje, vonalvezetése láthatóan nem változott, a belső tartalmi fejlődés azonban vitathatatlan. A korábbi változatok 210 – 240 kilométeres elméleti hatótávolsága helyett az új Zoékban már 400 kilométert kapunk. Ez a mindennapos használatban a gyáriak szerint 300 kilométert jelent, ami barátságos és odafigyelő vezetéssel feljebb tornázható. Az új 41 kWh-s akkumulátor súlya 305 kg, míg a korábbi 22 kWh-s 290 kg volt – és majdnem dupla kapacitás!A Zoe szinte bárhol tölthető: otthon, munkahelyen, bevásárlóközpontban, és egyre több helyen. A CaméléonTM rendszer alkalmazkodik a töltőáramhoz, legyen az egy- vagy háromfázisú, akár 43 kW. Az idő a csatlakozástól függ, de 30 perc alatt akár 120 km távolságra elegendő akkutöltöttséget is elérhet.A 7"-os érintőképernyős fedélzeti navigációs és multimédia-rendszer, a Renault R-LINK Evolution segítségével a vezető útvonalat tervezhet, kedvenc zenéit hallgathatja okostelefonján, vagy újabb alkalmazásokat tölthet le.A rugalmas és csendes motorok nagymértékben hozzájárulnak a Renault a vezetési élményhez. Különösen a már az indulástól rendelkezésre álló maximális nyomaték teszi élvezetessé a vezetést, hiszen dinamikusan, egyenletesen gyorsul. Az autó teljesítménye változattól függően 65-68 kW, azaz 88-92 lóerő – ára 8,4 millió forintról indul.Más világ a franciák nagy SUV-ja az új Koleos, az autó arra a moduláris, padlólemezre épül, amire az Espace, Kadjar, Talisman, és a Nissan Qashqai, Nissan X-Trail modellek is. Van első- és összkerékhajtású változata, így kocsi szolid terepezésre is alkalmas - a hasmagassága 213 mm, a terepszögei 19, illetve 26 fokosak.Magyarországon kétféle motorral lehet rendelni az új Koleost, 1,6 és 2,0 literes dízellel. Előbbi 130 lóerőt és 320 Nm-t, utóbbi 175 lóerőt és 380 Nm-t tud. Az 1,6-os csak kétkerék-hajtással és hatos kézi váltóval érhető el, a 2,0 literes motor csak összkerékhajtással rendelhető.Hagyományos analóg műszerek helyett digitális műszerfal van az autóban, az R-Link 2 infotainment rendszer 7 vagy 8,7 colos képernyőt kaphat, felszereltségtől függően. Belül prémium minőségű anyagokat használt a Renault, és van változtatható színű hangulatvilágítás is. Az extra listán a vezetéstámogató rendszereken kívül megtalálható a panoráma üvegtető, a fűtött kormány és szélvédő, az elektromos ülésállítás, a körkörös kamerarendszer és a Bose audiorendszer is.Listaáron 8,7 és 11,7 millió Ft közötti áron kapható az autó, de a bevezetőárnál van 700 ezres kedvezmény. Az alapfelszereltség, a Zen csak az 1,6 dCi-vel párosítható, ám ez sem mezítlábas. Van benne kétzónás automata légkondicionáló, kulcsfelismerés az első ajtókban, hátsó parkolóradar, 17-es könnyűfém felni, aktív városi vészfékező rendszer ütközésre figyelmeztetéssel.