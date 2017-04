Szerethető mackó a Škoda Kodiaq

Ekkora ©koda még nem volt, állatban az alaszkai Kodiaq a jegesmedve mellett a másik legnagyobb testű szárazföldi ragadozó emlős a Földön. Autóban egészen barátságos nagy mackó, magabiztos külsővel. Arculatmeghatározónak szánták a tervezők a dupla hűtőlamellákat – csak a szabadidő-autókon láthatunk majd ilyen megoldást –, rendben is van a frontrész. Oldalnézetből inkább a határozott élek dominálnak, hátul alapáron LED-es, a cseh kristályüveg-gyártást idéző rajzolatú lámpákat kapott az autó.

Ugyanarra a padlólemezre építik, mint a Volkswagen Tiguant és a Seat Atecát, ám az utóbbi tengelytávjára rátesz még bő 15 centimétert a Kodiaq. Ennek meg is van az eredménye, akár három üléssorral is rendelhető az autó. A harmadik már felnőtteknek és hosszú távra nem az igazi, de a praktikumot növeli, hogy a 60:40 arányban osztott második üléssor már az alapkivitelnél is 18 centiméteres sínen tologatható.A csomagtartó alapban 720 liter, mindent lehajtva 2065-ig bővíthető, de a harmadik üléssor mögött is marad még egy bő Swiftnyi rakodóhely, azaz 270 liter a cuccnak. A belső térről sokat elmond, hogy extraként a sofőr beszédét is kihangosítja az autó, hogy hátrébb is értsék és ez nem a zajszint kritikája…

A Kodiaq alapáron 6,5 colos kijelzős multimédiát kínál, felárért ez 8 colos és már online kapcsolattal is rendelhető. Így azután kívánságra megmutatja a közelünkben levő benzinkutakat, ám nem csak a helyüket, hanem azt is, hogy aznap mennyiért mérik a gázolaj és a benzin literjét. A kijelző kezelése könnyű, erre jó példa, hogy kisebbik lányom a nyelvtanárhoz menet belekötött a rádió zenéjébe és okostelefonját pillanatok alatt rácsatlakoztatva máris saját válogatása szólt a hangszórókból. Majd fel is hívattam magam: zene megszakítva, műszerfalon elkezd villogni az „Apa céges" felirat. Nekem ez egy kicsit több időbe került volna.A műszerfal, a középkonzol ąkodásan korrekt, ahogy az anyagválasztás is. Kötekedő szakújságíró kollégák kiszúrták, hogy a burkolatok inkább csak elől, szem előtt barátságosak, hátrébb több helyen is találkozni keményebb, ridegebb műanyagokkal. Nekem rendben volt, az meg egyenesen tetszett, ahogy a ©koda feltalálta a kanálban a mélyedést – én legalábbis itt találkoztam vele először –, az egykezes palacknyitást. A tartó alján gumikorongok nem engedik elfordulni, így simán lecsavarható a kupak, felbontható az ásványvíz egy kézzel is.

Az általunk próbált modellben a 190 lóerős dízelmotor tette a dolgát, kulturáltan összedolgozva a 7 sebességes DSG automata váltóval. 8,6 másodperces százas gyorsulása bőven elég ekkora testhez, a szűk 1,8 tonnás saját tömeghez, ahogy a 210 km/órás végsebesség is rendben van. Vegyes fogyasztásra 5,7 litert ad meg a gyár, ehhez azonban megfelelően „könnyű" láb is kell.Bár nem próbáltuk, de a tolatókamera különböző képeinek segítségével becélozhatjuk az utánfutót, majd a vontatmány-asszisztens be is tolat vele, ahová szeretnénk. Aki ment már hátrafelé utánfutóval, az tudja, mekkora segítség. E modellel jelent meg a ©kodánál először a 360 fokos kamerarendszer, ami extra széles látószögű, így elég csak a kocsi orrát kidugni a kereszteződésben, mindkét irányba végignézhetünk vele.

Mi mennyi?

A még nem négykerekes és csupán 125 lóerős motorral hajtott alapváltozat ára, 6,9 millió forint, a 150 lóerős már aktív hengerlekapcsolásra is képes összkerékhajtásúba 8,5 millió forintért ülhetünk. Az általunk próbált , legmagasabb Style felszereltségű modell alapára 11,3 millió forint, de az importőr beletett még néhány milliónyi extrát és 15 fölé vitte a tesztelők elkápráztatására.

A Kodiaq jól autózható, felfüggesztése eltalált kompromisszum a sportos és a kényelmes között. Hosszabb úton rábízhatjuk magunkat a távolságtartó tempomatra és besegít az aktív sávtartó automatika is. Két három enyhe kanyar, autópályalejárót saját kormányzással is teljesít, ám egy idő után figyelmeztet, hogy vegyük vissza a parancsnokságot. Provokáltuk, de szófogadóan mindig vissza is vettük. Ha nem így történt volna, a számítógép rosszullétet feltételezve lelassította, majd megállította volna az autót, végig a felfestett vonalak között maradva, és a vészvillogót is bekapcsolta volna.A Kodiaq jó árértékarányával fog hódítani, pontosabban már az elején ezt teszi. Ha valaki a karácsonyfa alá szeretné tenni a slusszkulcsot, nagyon igyekezzen a megrendeléssel, mert nem biztos hogy sikerül, akkora a kereslet – és olyan kicsi a magyar kvóta. Információink szerint csupán évi 500 darabot kapunk, aminek a hazai bemutató idejére a 75 százalékát már „berendelték" a vásárlók.