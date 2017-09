Telitalálat a friss Mercedes GLA

Mi mennyi?

A tesztautónak 16,5 milliós a listaára, és bár lehetne tovább extrázni akár a 18 millióig is, ebben már valóban nagyon sok minden benne van. Nekem egyedül a távolságkövető tempomat hiányzott. A tesztmodell alapára egyébként 11,85 millió forint, ami nem olyan sok az erős dízelmotorért, a dupla kuplungos automata váltóért és összkerékhajtásért – plusz persze a számos kényelmi és biztonsági extráért. A belépőmodell a korrekt alap benzinmotorral, fronthajtással, dicsérhető széria futóművel és kézi váltóval 8,46 millió forint – ez még inkább versenyképes ár.

Az autó jól fogyott, óvatosan is nyúlt hozzá a márka: tetszetős új hűtőrácsok tűnnek fel, és változtattak az első lökhárító kialakításán is. Megújult a kerékkínálat és a színpaletta – tesztautónk új bézs árnyalata és felnigarnitúrája mutatja, ez jó irány. Egyáltalán nem dobozszerű a modellfrissített SUV, ha van ilyen minősítés, akkor a GLA „pozitívan zömök" és összhatásában is tetszetős.Az autó most is nagyobbnak látszik, mint amekkora, lányaim a hátsó ülésre szállva gyorsan beszóltak, hogy tágasabb helyre számítottak. Az előző modellnél ez még nem volt probléma, nem az autó ment össze, ők nőttek. Meg kellett védenem a modellt, hogy ez mégiscsak a legkisebb Mercedes SUV, 185 centiméter fölött már az első GLA sem volt javallott.A beltér is frissült, strapabíróbbnak tűnik, és jól illik az mautó karakteréhez, bár itt-ott keményebb műanyagokat is látni. Nagyobb, 8 colos a kijelző és a multimédiás rendszer már képes a mai modern okostelefonos tükrözési formák kihasználására. Okosnak okos, de magyarul még nem beszél– e tekintetben nőni kell még a legkisebb Mercedes SUV-nak.A GLA kezes, forszírozott kanyartempónál is j ól viselkedik, a menetstabilizáló elektronika magabiztosan tartja az íven az autót, miközben a visszajelzés egyértelmű. A GLA otthonosan mozog enyhe terepen, és megteszi ezt tesztautónk a 3 centis futóműemeléssel járó off-road csomagjával.Terepre nem vittük az autót, a szaksajtó igen, ám a kollégák rögtön meg is jegyezték, hogy ez az extra a hétköznapi használatban egy kicsit a komfort rovására megy, különösen a 9 colos defektmentes abroncsokkal. Nekem talán azért nem tűnt fel, mert nem a nagy Mercedesek szuper futóműkomfortját vártam a kis SUV-tól.Számos asszisztensrendszer támogatja és tehermentesíti a GLA vezetőjét. Már az első modellben is széria volt például az éberségfigyelő és a radaros baleset-megelőző rendszer, adaptív fékasszisztenssel, amely már 7 kilométer/órától megóv a karamboltól. Vannak a GLA-ban egyebek is, például a sávtartó csomag, a holttérfigyelő vagy az adaptív távfényasszisztens, extra felszerelésként.A 109 és 381 lóerő közötti, különösen széles teljesítménysávban kínált motorok választéka bővült. Az általunk próbált autóban a 220-as gázolajos hajtáslánc szolgált 7 sebességes automata váltóval és négykerék-hajtással. A kétturbós motor 2143 köbcentis, teljesítménye 170-ről 177 lóerőre erősödött – csúcsnyomatéka 350 Nm.A gyári fogyasztás adatai sokat – pontosabban keveset – ígérők. Amikor vittem vissza Budapestre az autót, Szeged után 110-re állítottam a tempomatot. Ami persze néha felment 120-ra, sőt 130-ra is, hogy ne akadályozzam a dinamikus forgalmat. Egy kávészünet és 136 kilométer megtétele után 4,9 litert mutatott a fogyasztásmérő – 95 kilométer/óra átlagsebesség mellett. Ekkora autótól ez barátságosnak minősíthető. Országúton szerintem 4,5 liter alá is leszorítható az étvágy, és vegyes üzemmódban is beérheti 6 literrel százon.