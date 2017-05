Tipo kombi, a család elérhető barátja

Egy kombit nem neveletlenség hátulról kezdeni, a Fiatnál sokkal több történt annál, minthogy hozzácsaptak volna egy „puttonyt" az ötajtós változathoz. Nem mentek rá minden literre és centire a tervezők, tetszetősen lejt hátrafelé a tető és a hosszanti törésvonalaknak köszönhetőn harmonikus lett a Tipo oldalnézete. A szedánnál 4, az ötajtósnál 20 centiméterrel hosszabb a 457centiméteres kombi.A csomagtér alapban 550 literes, ez a hátsó ülések egy kézzel is megoldható előrehajtásával 1650-re bővül. Még többet mond az, hogy a második üléssor ledöntésével a csomagtér teljes hosszúsága meghaladja a 180 centimétert, ami, azon túl, hogy IKEA-barát, könnyen befogadja a biciklit, a fűnyírót és a síléceket is.Kifejezetten praktikus és családbarát megoldás, hogy a raktér alja rekeszt rejt a kisebb holmiknak, továbbá a padlólap két szinten rögzíthető, hogy jobban gazdálkodhassunk a csomagtérrel. Okos megoldás az is, hogy a kalaptartó-roló félúton is rögzíthető. A raktér ajtaja kellően nagy, a csomagtér alsó pereme sincs magasan, ami megkönnyíti például a bőröndök bepakolását.A belső kialakítás úgy tetszetős, hogy közben egyszerű, de kategóriájának és a kor követelményeinek azért megfelelő. Rendben van az ergonómia és a funkcionalitás is, hosszabb távon is kényelmes a vezetőülés, és minden jó helyen van. A műszerfal áttekinthető, a kezelőszervek elrendezése logikus, könnyen tanulható és rövid idő alatt „belakható" az autó.Az érintőképernyő grafikája barátságos, a menürendszer áttekinthető, a navigáció pontos, könnyen kezelhető. Egyszer ugyan volt néhány perces adásszünete, de a Fradi pálya környékén, útban hazafelé ezt túléltük. Inkább csak az volt az érdekes, hogy fél órával korábban, késő este még a főváros teljesen ismeretlen, külső peremén kószáltunk. Akkor és ott jobban ránk ijesztett volna – bár később ez már egyszer sem fordult elő.Az általunk próbált 120 lóerős 1,6-os Multijet dízel kifejezetten jól mozgatta az 1395 kilogrammos kombit, amiben nagy segítség volt a 320 Nm-es maximális nyomaték. Ez arra elég, hogy 10,1 másodperc alatt százra gyorsítsa a kocsit, meg arra, hogy erőből megoldja a feladatokat az autó.A csúcsdízel – van 1,3 literes is – a gyáriak szerinti vegyes használatban mindössze 3,7 litert kér száz kilométeren, ez szépen hangzik. A katalógusban nagyon ECO-módban kerek 3.0 liter is lehet olvasni az országúti fogyasztásra… Valós életben, mondjuk autópályán a 130-as tempó 2200/perc fordulatszámmal futható, így az az érzése a vezetőnek, hogy kimegy a világból az autó.A Tipo jó vétel, most mindhárom karosszériaváltozat elérhető négy millió forint alatt, de van egy 3,5 milliós belépőmodell is. Az 1,4 literes 95 lóerős, szívó benzines motorral kínált szedán koránt sem fapados, alap többek között a manuális légkondicionáló, az első elektromos ablakemelő, a hat légzsák, a menetstabilizáló és visszagurulás-gátló és belefér még a keretbe a multifunkciós kormány is. És ha ehhez hozzátesszük az 5 éves garanciát, akkor az már egész korrekt ajánlat.