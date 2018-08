Több mint 1000 amerikai autó randevúzott Komáromban - galéria

Őrült aszfaltbetyárok, félelmet nem ismerő rodeósok, széttaposott, szétszaggatott roncsautók, óriás szörnyetegek, öblösen morgó, duruzsoló V8 izomgépek, velőtrázó-táncoló négykerekűek – egy gumifüsttel és benzingőzzel dúsított hétvége Komáromban. 17. alkalommal dübörögtek az amcsi verdák a Monostori erődben.Több mint 1000 amerikai autó érkezett Komáromba a 17. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztiválra. Az OT-s rendszámú ritkaságoktól - egészen korai évjáratú, a 20-as évekből származó jármű is látható volt – a 21. századi izomkolosszusokig megannyi szépséges négykerekű volt megcsodálható a Monostori erődben.Séta közben olyan vasak suhantak el az ember mellett, amelyeket múzeumokban kellene mutogatni. Az autó-bemutatókon az is kiderült, hogy a külcsín mellett a veterán csodák teljesítménye és felszereltsége is bámulatra méltó. Talán nem mindenki tudja, de a tengerentúlon már a 70-es években olyan extrákat tettek ezekbe a járgányokba, amelyet akkor még Európában hírből sem ismertek, leszámítva egy-egy exkluzív luxusautót.Azok sem maradtak hoppon, akik inkább a böhömnagy terepjárókhoz vonzódnak, szép számmal voltak láthatók Jeepek és Dodge pick-up-ok (mély, morgó hangjuktól még a medvék is eszeveszett futásnak eredtek volna). A sportkocsik szerelmeseit a Chevrolet Camaro, a Pontiac, a Mustang vagy a Dodge Challenger verdák látványa kényeztette, a legőrültebb aszfaltbetyárok ráadásul még harcba is szálltak, jó pár szett gumit eldurrantva versenyeztek a nézők kegyeiért.A fesztivál "legnagyobb" látványosságai a Big Foot-ok voltak, nem csak méretükből adódóan, hanem ahogy a roncsautókat kíméletlenül taposták - zúztak, daraboltak és szaggattak.A Drag Racing Team fülsüketítő bemutatója is megért egy misét. Ezek a gyorsulási versenyautók nemcsak elképesztő teljesítményekkel bírnak, de olyan hangot okádtak ki magukból, hogy az ember hirtelen azt se tudta hova fusson előlük.Az amerikai életérzést a pórusaikon szívták be a fesztiválozók, a benzingőzös nappalokat rock and rollos éjszakák követték, pörgős rockabilly koncerteken tombolt a közönség. Nagy Feró pedig a következőt énekelte: "Ha végre itt a nyár és meleg az idő, az ember NAAF-ra jár..."Aki vett már részt valaha is autós találkozókon, az tudja, hogy igazi adrenalin bomba bulikról van szó. A Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál pedig köztük is kuriózumnak számít, nem csak nagysága és nemzetközisége, hanem a rendezvény helyszíne miatt is. A Monostori erőd kiváló díszletet ad az amerikai autós dzsemborihoz. A külföldiek is imádják, évről-évre egyre többen és egyre messzebbről érkeznek – a lengyel, szlovák, litván, francia, cseh és holland rendszámok mellett kanadai zászló is feltűnt a fesztiválon. Jövőre immáron 18. alkalommal gyűlnek majd össze az amerikai autók szerelmesei Komáromban, hogy 4 napig újra együtt lüktessenek a szabadság ütemével.