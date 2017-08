Többe kerül az új autó, mint az ára - százezer alatt nem ússzuk meg a pluszköltséget

Balázs Piri Árpád: A vevők nem a legolcsóbb modellt viszik. Fotó: Frank Yvette

Magyarországon egy új autó nem annyiba kerül, mint amekkora összeg az árlistán szerepel: ennél jóval többe van, mire begurítjuk a garázsba. A vásárlási adatok alapján messze a legnépszerűbb modell ma az esztergomi gyártású Suzuki Vitara, így a „mi autónk" példáján számolunk.A Vitaránál lista- és akciós ár is van. Az előbbit figyelmen kívül hagyhatjuk, hiszen boldog-boldogtalan teljesíteni tudja az alacsonyabb ár feltételeit.Ha mégsem, elég, ha az autó árának 10 százalékára hitelt veszünk fel – minimum 400 ezer forintot. Így mindjárt 700 ezer forinttal kevesebbért, 4 millió 210 ezer forintért kapjuk meg.

Laczi Jusztina és az év autója. Fotó: Frank Yvette

– Nem ez a legolcsóbb modell. Ennél 320 ezer forinttal alacsonyabb összegért is hozzájuthatunk a „fapados" Vitarához, de százból 98 vásárlót rövid úton sikerül meggyőzni, hogy a magasabb felszereltséget válassza – mondja Balázs Piri Árpád, a Veszprémi Autószalon értékesítési vezetője. Hozzátette, bizonyos foglalkozások művelői további 50 ezer forint kedvezményt kapnak. A magasabb felszereltségbe beletartozik az alufelni, az ülésfűtés, a tolatókamera, a sebességszabályozó automatika, a ködfényszóró, a telefonkihangosító. Mindez 270 ezer forintért, ami a hülyének is megéri.Nézzük, mi jön rá pontosan a Suzuki Vitara 4 millió 170 ezer forintos árára! Az autó okmányirodai költsége 86 ezer 500 forint, ebbe belefér a legnagyobb költség, a vagyonszerzési illeték 66 ezer forintja, valamint a rendszám 8500, valamint a forgalmi engedély és a törzskönyv 6-6 ezer forintos díja. Az utóbbi három tételt több neves márka is átvállalja – az adott autó árához képest ez nekik kávépénz.Kötelező biztosítás nélkül Újszegedre sem engedi átgurulni vásárlóját Balázs Piri Árpád, ezt viszont nem érdemes egy évnél kisebb időre megkötni, mert annak a legkedvezőbb a tarifája – átutalásos fizetés estén. Megtudtuk, ez a Vitaránál 13-14 ezer forintos költség, lévén, hogy nyugodt vezetők a vevők, és 10-ből 8-an a legkedvezőbb, a bónusz 10-es besorolásban vannak, vagyis évek óta nem okoztak kárt.Év végéig be kell fizetni Szeged városának a teljesítményadót. Ez a 88 kW-os Vitaránál havonta 2530 forint, az éves díj pedig 30 ezer 360. Tegyünk az autóba 15 liter benzint 340 forintért. Mindent összeadva 118 ezer forint a pluszköltség.

Tudta?



A 2017-es év autójának választott Peugeot 3008-as 120 lóerős – 88 kW-os – motorral szerelt változatának okmányirodai költsége forintra megegyezik a Vitaráéval, ahogy a teljesítményadó is. A kötelező biztosítás Laczi Jusztina, a Peugeot C-Mobil értékesítési vezetőjének kalkulációja szerint 15-16 ezer forint, vidéki, bónusz 10-es, 45 éves vevővel számítva.