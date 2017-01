Többen akarnak autót venni, de nem kelendőek az újak

A használtautók éve lesz az idei: míg 2016-ban a magyarok 8 százaléka vásárolt autót, addig az idén a lakosság 14 százaléka tervezi ezt, és 85 százalékuk használt autót venne - derül ki a Cofidis Magyarország használtautó körképéből, amit a keddi sajtótájékoztatón ismertettek.



Sági Ferenc, a Cofidis pénzintézet megbízásából kutatást végző NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. csoportvezetője ismertette: a válság éveiben a lakosság alig 4-6 százaléka volt a vásárlást tervezők aránya. Kiemelte: a reprezentatív kutatásuk szerint az autóvásárlást a 18-69 éves lakosság 46 százaléka elfogadhatónak tartja, ezzel ez a harmadik legelfogadottabb hitelcél. A lakosság 26 százaléka vett már fel gépjármű-hitelt, jelenleg 6 százalék törleszt. A magyarok 86 százaléka használtan vett autóval jár - mondta.



Kitért arra, hogy a legtöbben, 41 százalékban az 5-10 éves autókat keresik, jellemzően 500 ezer és 1 millió forint vagy 1-3 millió forint értékben. A márkák között a népszerűségi lista élén a Suzuki és az Opel áll, ezeket követi a Volkswagen és a Ford - tette hozzá.



Holló Bence, a Cofidis magyarországi fióktelepének vezetője elmondta: a Cofidis az elmúlt 5 évben a válság ellenére is folyamatosan növelte portfólióját, ügyfélszámát és munkavállalói létszámát: míg 2012-ben 125 munkatársuk kezelte 72 ezer ügyfelük összesen nagyságrendileg 20 milliárd forintos hitelállományát, addig az itt dolgozók száma 2016-ra több mint duplájára, 300-ra nőtt, az ügyfélszám 100 ezer fölé emelkedett, a hitelállomány pedig több mint megháromszorozódott. Hozzátette: 2017. január 1-jén befejeződött a Banif Plus Bank Zrt. és a Cofidis fúziója, amivel a francia hátterű vállalat 2017-re az egyik legszélesebb kínálattal rendelkező pénzintézetté vált a fogyasztási hitelezés terén, márautófinanszírozási konstrukciót is nyújtanak.



Kitért arra, hogy a kutatás szerint a kocsivásárlást fontolgatók 50 százaléka erre a célra félretett, saját megtakarításból is fedezné autója vételárát. Harmaduk venne fel hitelt, jellemzően lízinget, személyi kölcsönért tizedük folyamodna, de vannak olyanok, akik folyószámlahitelt használnának erre a célra. A közeljövőben egy fedezet nélküliautófinanszírozási hitel bevezetését is tervezik autókereskedéseken keresztül kisebb értékű gépkocsikra, és az online hitelezésben erősítenek - jelezte.



A felmérés adatai a Cofidis Hitel Monitor kutatásából származnak, melyet az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készít 500 fős mintán telefonos és online adatfelvétellel évente négy alkalommal, az adatok a 18-69 éves magyar lakosságra reprezentatívak.