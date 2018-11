Története legnagyobb szabású átszervezéséről döntött a Volkswagen csoport

A fejlesztésekre szánt összeg legnagyobb részét, 30 milliárd eurót az elektromobilitás területére fordítják. Európában 2020 végéig 15 tisztán elektromos meghajtású modellel állnak elő, 2025-ig pedig 50 ilyen modellt vezetnek be.



Három németországi üzemet - Zwickau, Emden, Hannover - átállítanak az elektromos autók gyártására. Emdenben gyártanak majd egy rendkívül olcsónak számító, 20 ezer eurónál alacsonyabb árú elektromos modellt. A zwickaui gyár fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítanak, mind a 770 dolgozót átképzik az I.D. elnevezésű elektromos meghajtású modellcsalád gyártására, és egymilliárd euróból átépítik az üzemet.



A névadó Volkswagen márka Passat modelljeinek gyártását Emdenből áthelyezik a csehországi Kvasinyba, a Skoda üzemébe, ahol a Passatok a Skoda Superb és Kodiaq modellekkel együtt készülnek majd 2023-tól. A Skoda Karoq és a Seat Ateca gyártását áthelyezik egy új gyárba, amelyhez helyszínt keresnek Kelet-Európában - közölte a VW.



Két kínai üzemben - Sanghaj, Fosan - is áttérnek az elektromos autók gyártására, és az ázsiai országban felépítenek további három üzemet, amelyekben kizárólag elektromos meghajtású autókat gyártanak majd. A kínai piacon bevezetnek egy új márkát Sol néven, és egyedül 2019-ben 4 milliárd eurót fordítanak fejlesztésekre.



A társaság a költségek csökkentése érdekében együttműködést tervez egy amerikai versenytárssal, a Forddal. A könnyű haszonjárművek közös fejlesztéséről és gyártásáról szóló tervekről kezdett tárgyalások "jól haladnak" - közölte a VW. Új üzemet az Egyesült Államokban is építenek, a helyszínt még nem jelölték ki.



A VW a világ legnagyobb gépjárműgyártója, tavaly 10,74 millió gépjárművet értékesített, ami 4,3 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A csoporthoz tartozik a névadó Volkswagen és a Skoda mellett az Audi, a Seat, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini és a Porsche autómárka, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.