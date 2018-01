Tuning élőben, avagy készülődés a nagyszabású márciusi Autó Show-ra

A kerek, magyar vonatkozású évforduló előtt tisztelegve, hazánk legnagyobb autó showja idén duplán is ünnepel, első körben az autó egy első generációs példányának nyilvános feltuningolásával!Mindenki szeme láttára, alig négy nap leforgása alatt épült át egy Audi TT a WestEnd City Center alsó szintjén, a Millennium udvarban. Nem véletlenül, hiszen a nemzetközi Automobil és Tuning Show (AMTS) szervezői idén is a bevált recept szerint főznek. Hosszú évek óta állandó program már a nyilvános autóépítésük, ahogyan az is, hogy a március 23-25. között megrendezésre kerülő show belépőjegye összesen tíz egyidejű kiállításra érvényes és egyben esélyt is jelent egy sportkocsi megnyerésére!

Az AMTS Autó Show szakemberei számos exkluzív járművel birkóztak már meg pályafutásuk során. Tavaly szintén egy Audi TT, előtte egy BMW Z4 Roadster, korábban pedig többek között egy Volkswagen Scirocco és a Volkswagen EOS került átalakításra, majd kisorsolásra. A csapat eddigi legkomolyabb mutatványa egy új Ford Mustang élő átépítése volt 2015-ben, mely az első Európába érkezett példányok közül került ki.Az idei nyereményautón szinte minden fő momentum átalakult (a pontos részletekért lásd a mellékletet). A kasztni vonalait exkluzív német lökhárítók és légterelők egészítik ki, ültetett futómű, 18 colos felnik és peres abroncsok kerültek fel, gyönyörű új bőrözést, ütős hifi- installációt kapott a beltér, az autó színét pedig minőségi fóliázással varázsolták újjá. A legfontosabb pedig, hogy minden átalakítás a közlekedésbiztonság maximális betartásával történt, amit a teljesen törvényes műszaki vizsga és a - példa értékűen - 100%-ig legális, forgalmi engedélybe bejegyzett módosítások is igazolnak majd. Szerencsés új tulajdonosa tehát teljes biztonsággal és nyugalommal közlekedhet majd vele az utakon.Hatalmas pörgés mellett, megállás nélkül folyt a munka a WestEndben felállított standon, amit rengetegen kísértek figyelemmel a négy nap folyamán. Ez nem is csoda, hiszen a feszített határidő miatt megesett, hogy egyszerre hatan is dolgoztak az autón, ami vasárnap késő estére nyerte el végső formáját.Az Audi TT kisorsolására az AMTS Autó Show harmadik napján (március 25-én), közjegyző jelenlétében kerül majd sor. Maga a rendezvény is rengeteg újdonságot tartogat a látogatók számára: a 2006-os start óta ez már nem csak Magyarország, de a közép-európai régió legjelentősebb szezonnyitó autókiállítása és vására is a Hungexpón.A nemzetközi Automobil és Tuning Show idén hat pavilont és hatalmas külső területet tölt meg élménnyel, múlt, jelen és jövő autócsodái kíséretében. A rengeteg, látnivalókban gazdag kiegészítő program, verseny és bemutató pedig garantáltan kivételes szórakozást kínál valamennyi korosztálynak, a család minden tagjának!